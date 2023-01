"Nie mają honoru". Kurdej-Szatan znowu atakuje funkcjonariuszy SG

W grudniu sąd umorzył sprawę aktorki Barbary Kurdej-Szatan. "Dziś piękny poranek w sądzie w Pruszkowie. Sąd umorzył sprawę Barbary Kurdej-Szatan w której prokuratura zarzucała jej, że znieważyła Straż Graniczną. Sąd uznał, że nikogo nie znieważyła. Miłego dnia" – napisał na Twitterze mec. Jacek Dubois.

Jak podała "Rzeczpospolita", sąd nie dopatrzył się w jej zachowaniu przestępstwa. Sąd Rejonowy w Pruszkowie na wtorkowym posiedzeniu umorzył postępowanie przeciwko aktorce uznając, że zarzucony jej czyn "nie wypełnia znamion przestępstwa" zniesławienia.

Kurdej-Szatan znów atakuje SG

Temat kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej powrócił za sprawą jednej z obserwatorek na Instagramie. "Honoru to nie mają ci, którzy nie pomagają potrzebującym i ci, którzy takie rozkazy dają. Kropka. Wspaniale! Ukraińcom pomagali wszyscy Polacy - przytaknęła Kurdej-Szatan, po czym zaraz dodała. Niestety na strefę granicy polsko-białoruskiej nikt wejść nie mógł oprócz straży. Tam wciąż umierają ludzie… na naszych ziemiach… Będziemy się tego wstydzić przez lata! (…) To, co się dzieje, jest wstrząsające…" – oburzała się Kurdej-Szatan w odpowiedzi na jeden z komentarzy.

"W polskim lesie znajdują się osoby z przeróżnych krajów, uciekające od tamtych wojen… mające nadzieję, że w Europie znajdą schronienie. Tymczasem umierają, bo nikt im nie pomaga. Są wypychani z powrotem na stronę białoruską, gdzie grozi im niebezpieczeństwo, śmierć. Albo są zostawieni w mroźnym lesie. Jeden wielki koszmar" – użalała się dalej celebrytka.

Internautka odpowiedziała, że migranci na granic są sprowadzani przez reżim Łukaszenki i ich celem może być destabilizacja sytuacji w Polsce. "To wszystko, o czym piszesz nie usprawiedliwia i nie tłumaczy narażania ludzi błagających o pomoc na śmierć! To, że reżim Łukaszenki powoduje, że ci ludzie się znajdują u nas, nie znaczy, że mamy zachowywać się tak samo okrutnie. Powinniśmy być mądrzejsi… tzn. nasi rządzący…" – podsumowała Barbara Kurdej-Szatan.



