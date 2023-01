Zalewski: Trzeba się bić z PiS o wartości

Podczas głosowania nad nowelą w Sejmie posłowie Polski 2050 byli przeciw – w przeciwieństwie do KO, która wstrzymała się od głosu. To wywołało podziały w opozycji, która według nieoficjalnych informacji, miała wspólnie wstrzymać się od głosu. Ostatecznie parlamentarzyści Szymona Hołowni zmienili zdanie. Przekonują, że nowela jest niekonstytucyjna i dlatego powinna zostać odrzucona. Takie stanowisko przekonuje m.in. Lecha Wałęsę.

Paweł Zalewski docenia pozytywny głos Wałęsa. – Dla mnie bardzo ważne jest to, że prezydent, podobnie jak my, od początku angażuje się w obronie konstytucji Rzeczpospolitej i że to jest wspólny mianownik oraz to, że prezydent dostrzegł, że jesteśmy tym ugrupowaniem, które konsekwentnie w tej sprawie nie tylko wypowiada się, ale również działa. Oceniam to bardzo pozytywnie – mówi poseł Polski 2050 w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Walka o praworządność i walka z PiS

Zalewski podkreśla, że spór wokół noweli sądowej ma kilka płaszczyzn. – Pierwsza kwestia dotyczy zasad. Myślę, że to jest kwestia związana z naszą tożsamością – mówię tutaj o tych wszystkich, którzy od 8 lat walczą o praworządność w Polsce i myślę, że to głosowanie pokazało, jak silną tożsamością Polski 2050 jest kwestia walki o praworządność. Myślę, że to zostanie zauważone. Druga kwestia: to jest także głosowanie polityczne, bo ono ma wiele wymiarów. My pokazaliśmy, staramy się udowodnić i przekonać naszych partnerów w Sejmie, że z PiS-em w ważnych sprawach trzeba się bić, że się trzeba bić o praworządność, że nie można ulegać szantażowi, że szczególnie w roku wyborczym, kiedy te pieniądze będą – premier sam mówił – pod koniec roku, to my powinniśmy – mówię o opozycji – w warunkach przywracania praworządności je do Polski z Unii przywieźć – wyjaśnia.

W sobotę ma się odbyć pierwszy zjazd partii Polska 2050. Co zaoferuje ona Polakom? – Dziś mamy główne przesłanie – trzeba się bić o wartości z PiS-em. Będziemy też odnosili się do szeregu propozycji dla rodaków, co zrobić, aby Polska stawała się państwem przyjaznym i działającym na rzecz obywateli, realizującym ich aspiracje – zapowiedział Paweł Zalewski.

