Czarzasty chwali prezydenta i rząd. "Zachowują się solidnie"

– W sprawie Ukrainy uważam, że zarówno prezydent, jak i rząd polski, zachowują się solidnie. Tak uważam – stwierdził Czarzasty w TVN24.

Według wicemarszałka Sejmu również jego formacja postępuje właściwie. – W tej sprawie muszę powiedzieć, że polska lewica sporo zrobiła. Pewnie za mało i trzeba robić nadal, jesteśmy w ramach Partii Europejskich Socjalistów. To taka struktura, która grupuje wszystkie partie socjaldemokratyczne europejskie. Spotykamy się raz na pół roku w tym wymiarze największym, czyli jeżeli ktoś jest prezydentem, to przyjeżdża, jeżeli szef jest premierem albo kanclerzem, to bierze udział – wyjaśnił Czarzasty.

"Mówimy o tym Niemcom"

Polityk odniósł się do kwestii Leopardów dla Ukrainy. Na razie blokującym w tej sprawie pozostaje Berlin. Niewykluczone, że w piątek, podczas rozmów ministrów państw wspierających Ukrainę w niemieckim Ramstein, zapadną nowe decyzje.

– Bardzo konsekwentnie mówimy Niemcom od wielu miesięcy, że źle postępują w tej sprawie, że powinni zmienić swoje stanowisko. Niemcy to tłumaczą, że stanowisko zarówno narodu niemieckiego jak i rządu powoli się zmienia, ale chyba za wielkim szokiem byłaby zmiana całej polityki Niemców wobec Rosji po tym, co przez wiele lat robiła np. kanclerz Merkel – powiedział wicemarszałek.

Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że wkrótce Polskę odwiedzi szef SDP. – Będzie w Polsce w przeciągu 3-4 najdalej tygodni szef SPD, również na naszą prośbę. Będziemy nadal cisnęli sprawę wsparcia dla Ukrainy. Złe zachowanie trzeba zmienić. Liczę na to, że ta idea polska, żeby 10 proc. zasobów czołgów każdy kraj, jeżeli jest to możliwe, przekazał na rzecz Ukrainy, bo to wspólna walka, zostanie zrealizowana – mówił polityk Lewicy.

