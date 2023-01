Błaszczak: Nasza opozycja jest ślepo zapatrzona w Niemców

– Presja ma sens. Udowodniliśmy to, jeśli chodzi o Patrioty. To przecież Polska wyszła z inicjatywą, żeby Niemcy przekazały Patrioty na Ukrainę – przypomniał Błaszczak w "Gościu Wiadomości".

Na uwagę prowadzącej program Danuty Holeckiej, że polska opozycja krytykowała rządową inicjatywę w sprawie dostarczenia Ukrainie niemieckich Patriotów, minister zareagował słowami: "No właśnie, nasza opozycja, polska opozycja jest ślepo zapatrzona w Niemców". – Uważa, że to, co myślą i robią Niemcy jest właściwe – dodał.

Błaszczak: Nord Stream pozwolił Putinowi napaść na Ukrainę

Dalej mówił, że "Niemcy bardzo często się mylą". – Poważnie pomylili się, kiedy zbudowali Nord Stream, bo to dało Putinowi możliwość napadnięcia na Ukrainę. Ale nasza opozycja, idąc za głosem niemieckim, przeciwna jest na przykład reparacjom, a więc odszkodowaniom, które Niemcy powinni wypłacić za zniszczenie Polski w trakcie II wojny światowej – oświadczył Błaszczak.

Ale jesteśmy dobrej myśli. Presja ma sens. Jutro spotkanie w Ramstein i też moje spotkanie z nowym ministrem obrony Niemiec. Będę na ten temat mówił. Leopardy na Ukrainie oznaczają więcej bezpieczeństwa w Europie – powiedział szef MON.

Dostawa czołgów Leopard. Co zdecydują Niemcy?

W piątek w amerykańskiej bazie wojskowej Ramstein w Niemczech spotkają się przedstawiciele krajów dozbrajających Ukrainę. Planowane jest utworzenie koalicji państw gotowych dostarczyć Siłom Zbrojnym Ukrainy ciężkie czołgi, w tym Leopardy.

Mówi się, że sojusznicy Kijowa omówią potrzeby Ukraińców i zapowiedzą szereg dostaw, choć wiele zależy od tego, jaką decyzję podejmą Niemcy, które jako producent Leopardów muszą wydać zgodę na przekazanie ich Ukrainie przez kraje trzecie.

Według ustaleń "The Wall Street Journal", rząd w Berlinie nie pozwoli sojusznikom na dostarczenie niemieckich czołgów na Ukrainę, chyba że Stany Zjednoczone zgodzą się przekazać Ukrainie amerykańskie czołgi.

