Mentzen: Ja bym zlikwidował 500 plus

W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" polityk Konfederacji i przewodniczący partii Nowa Nadzieja Sławomir Mentzen został zapytany o sytuację Ukraińców, którzy uciekli do Polski przed wojną.

– Tak (powinni przyjeżdżać do Polski i móc tu pracować - red.) ale chciałbym, by sami się utrzymywali i żeby nie byli faworyzowani – stwierdził polityk.

Koniec 500 plus dla Ukraińców... i Polaków

Mentzen zapytany czy uchodźcy powinni otrzymać świadczenie 500 Plus, stwierdził natomiast: "Zastanawiam się nad tym: skoro pracują, to płacą tu podatki... Natomiast na pewno nie powinni dostawać 500 Plus po powrocie na Ukrainę, a mieliśmy dziesiątki tysięcy takich przypadków".

W odpowiedzi, prowadzący wywiad dziennikarze zwrócili uwagę, że ZUS "ukrócił" już ten proceder. – Bardzo dobrze. Natomiast nie mam wyrobionego zdania w tej sprawie, bo co do zasady chciałbym, żeby mało kto dostawał to 500 Plus. Akurat różnice narodowościowe nie są dla mnie istotne – przyznał polityk Konfederacji.

Lider Nowej Nadziei stwierdził następnie, że zdaje sobie sprawę, że obecnie wycofanie się z tego świadczenia jest niemożliwe, "z powodów politycznych". – Jedyne, co można realnie zrobić, to przestać waloryzować to świadczenie. Żeby inflacja je zjadła. To zdanie Konfederacji, natomiast ja mam bardziej radykalny pogląd, ja bym zlikwidował 500 plus – dodał Mentzen.

Program Rodzina 500 plus

Rządowy program Rodzina 500 plus działa w Polsce od 2016 roku i jest jedną z podstaw programu PiS dot. wsparcia finansowego dla polskich rodzin z dziećmi.

W ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

