Nadzwyczajny zarząd Solidarnej Polski. Ziobro: Chciałem panu prezydentowi przypomnieć...

– Mogę powiedzieć, że było zaskakujące, iż list, który zachęcał do współpracy pana prezydenta, w tej niełatwej sytuacji, w której Polska się znalazła, usłyszeliśmy ocenę, która jest nieprawdziwa. Prawdą jest, że polityka ustępstw, począwszy od weta pana prezydenta w 2017 roku, który zatrzymał reformę sądownictwa w ten sposób, doprowadziła do tego punkty, w którym dzisiaj wszyscy się znajdujemy – powiedział lider Solidarnej Polski na konferencji prasowej, odnosząc się do komentarza prezydenta w sprawie listu. Prezydent ocenił, że to Solidarna Polska robiła problemy z przyjęciem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, co dało jego zdaniem Komisji Europejskiej pretekst do blokowania środków (pożyczki) na KPO.

Ziobro: Reforma Andrzeja Dudy

Ziobro nie zgadza się w tym zakresie z głową państwa.– Chciałabym panu prezydentowi przypomnieć, że to właśnie on w 2017 roku zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości i o KRS. To właśnie jego projekty stały się przedmiotem ataków Komisji Europejskiej i TSUE. Nie reforma Zbigniewa Ziobro, tylko reforma Andrzeja Dudy. Więc to jest pierwszy fakt, a potem były kolejne ustępstwa ze strony m. in. pana prezydenta – mówił minister sprawiedliwości.

– Podtrzymuje konstruktywny apel do pana prezydenta, który był zawarty w takim bardzo pojednawczym i otwartym na współpracę liście, abyśmy wspólnie pomyśleli jak zaradzić tej sytuacji, a przede wszystkim też poinformowali Polaków co to jest KPO – dodał.

List do prezydenta ws. KPO

Przypomnijmy, że w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy został opublikowany list otwarty ministra Zbigniewa Ziobro do prezydenta Andrzeja Dudy. (Całość na końcu tekstu). Szef resortu sprawiedliwości przekonuje, że "wspólne działanie krajów Unii Europejskiej na rzecz wyjścia z kryzysu po pandemii nie może polegać na narzucaniu Polsce przemocą rozwiązań sprzecznych z interesem naszego państwa i Konstytucją".

Apeluje w związku z tym do głowy państwa o zainicjowanie narodowej debaty i społecznych konsultacji w sprawie warunków przyjęcia KPO, który jak wskazuje, w praktyce stanowi wielki unijny kredyt, którego koszty na dzień dzisiejszy nie są Polakom znane.

List otwarty ministra Zbigniewa Ziobro do prezydenta Andrzeja Dudy