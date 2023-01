Błaszczak: Rozmawialiśmy w gronie państw, które używają Leopardów. Chcemy stworzyć koalicję

– Rozmawialiśmy w gronie 15 państw, które używają czołgów Leopard. Chcemy stworzyć koalicję tych państw. Czołgi Leopard wzmocniłyby Ukrainę. Żadne decyzje nie zapadały, jesteśmy umówieni na kolejne spotkania – powiedział minister obrony podczas konferencji prasowej w niemieckim Ramstein.

Szef MON podkreślił, że przekazanie Leopardów Ukrainie, mimo sprzeciwu Niemiec, jest możliwe. – Jest nadzieja na czołgi Leopard dla Ukrainy. Jestem przekonany, że budowa koalicji zakończy się sukcesem. Sukcesem zakończyła się sprawa przekazania Ukrainie systemów Patriot– przypomniał Błaszczak.

Jednocześnie minister zaznaczył, że na razie żadne decyzje nie zapadały. – Jesteśmy umówieni na dalsze spotkania – poinformował. Błaszczak wskazał, że podczas swojego wystąpienia podkreślał, iż celem nadrzędnym jest pokonanie "imperium zł", czyli Rosji.

Polska propozycja dla Kijowa

– W ramach nowego pakietu wsparcia dla Ukrainy przestawiłem nasze polskie wsparcie polegające na tym, że będziemy w stanie zarówno wyposażyć, jak i wyszkolić żołnierzy ukraińskich do końca marca – w skali do poziomu brygady – przekazał też wicepremier.

Mariusz Błaszczak wyjaśnił, jakie uzbrojenie otrzyma nasz sąsiad: – Przekazane wyposażenie dla Ukrainy będzie używane. Będą to wozy bojowe piechoty i czołgi T-72. Jesteśmy w stanie zapewnić dla Wojska Polskiego ekwiwalent. Są już koreańskie czołgi K-2 i armatohaubice K-9, w tym roku będzie kolejna dostawa. Będą HIMARS-y i czołgi Abrams.

Minister obrony zaznacza, że polska armia nie zostanie "rozbrojona". – Kiedy do pomocy dodamy realizowany kontrakt zawarty z władzami Ukrainy przez Hutę Stalowa Wola na dostawy Krabów, to mamy wówczas do czynienia ze spójnym projektem wsparcia dla Ukrainy🇺🇦, a jednocześnie modernizacji wyposażenia Wojska Polskiego – zaznaczył.

