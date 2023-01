Szef Pentagonu: Wciąż uważam, że można polegać na Niemcach

– Zobowiązania wojskowe podjęte przez kraje z tej grupy pokazują, że jej członkowie grupy stoją w obronie świata, w którym liczą się zasady i prawa, a suwerenność jest szanowana – mówił w Ramstein sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych.

Lloud Austin powiedział, że piątkowe spotkanie koncentrowało się na potrzebach Ukrainy w zakresie obrony powietrznej i uzbrojenia oraz na synchronizacji darowizn. – Putin może i powinien zakończyć tę wojnę, bo staje się ona absolutną katastrofą dla Rosji – podkreślił amerykański polityk.

Prezydent Niemiec popiera działania rządu ws. czołgów Leopard

– Nie ma jednolitego podejścia do kwestii (przekazanie Ukrainie czołgów - red.) Leopard. Wrażenie, że mamy zwartą kolację, a tylko Niemcy stoją na przeszkodzie jest mylne – komentował szef MON Niemiec, podczas szczytu w bazie wojskowej Ramstein. W rozmowie z mediami Boris Pistorius poinformował też, że zlecił kontrolę czołgów Leopard w Niemczech. – Nie oznacza to wiele – jest to ewentualne przygotowanie do ewentualnej decyzji o przekazaniu czołgów – stwierdził polityk.

Jak podkreślił szef resortu obrony Niemiec, Berlin rozważa obecnie wszystkie "za" i "przeciw" przekazania czołgów. – Musimy podejść do tego bardzo ostrożnie i uważnie, zważając na to, jakie mogą być konsekwencje tego konfliktu dla kogokolwiek – mówił Pistorius.

"Ostrożne podejście niemieckiego rządu do dostaw ciężkiego uzbrojenia na Ukrainę jest słuszne" – stwierdził prezydent Frank-Walter Steinmeier w wywiadzie dla portalu dziennika "WirtschaftsWoche". "Oczywiście każdy odpowiedzialny polityk musi rozważyć kwestię, kiedy i w jakich okolicznościach konflikt może ulec dramatycznej eskalacji. Należy to wziąć pod uwagę, podobnie jak ocenę następstw braku wsparcia" – podkreślił.

Według Steinmeiera Niemcy wspierają Ukrainę "w miarę swoich możliwości, w tym militarnie". Wskazał, że jego kraj wysyła działa przeciwlotnicze Gepard, a niedawno podjął decyzję o dostawie transporterów opancerzonych Marder.

Czytaj też:

Niemcy nie chcą oddać czołgów, ale czemu USA nie dadzą Abramsów? Analityk odpowiada