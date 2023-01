Radziejewski: Jak zrekompensujemy ogromny ubytek sprzętu podarowanego Ukrainie?

Według agencji Interfax-Ukraina, w ogłoszonym przez Polskę nowym pakiecie pomocy wojskowej mowa jest o armatach przeciwlotniczych S-60 i 70 tys. amunicji do nich.

Wcześniej Polska przekazała Kijowowi m.in. ponad 260 poradzieckich czołgów T-72 różnych wersji, granatniki, bojowe wozy piechoty BWP-1, pociski Piorun, drony bojowe, karabinki Grot, armatohaubice Krab, moździerze i wyrzutnie Grad.

Co więcej, podczas wizyty we Lwowie w ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda złożył deklarację o przekazaniu ukraińskiej armii kompanii niemieckich czołgów Leopard będących na wyposażeniu Wojska Polskiego. Jak przyznał potem rzecznik rządu Piotr Mueller, decyzja Warszawy to "także forma wywarcia presji na inne kraje", aby i one przekazały Ukrainie ciężkie wozy bojowe.

Sprzeciw Niemiec

Tymczasem Berlin nie chce wydać zgody na przekazanie przez sojuszników (m.in. Polskę, ale także Finlandię) czołgów Leopard. Niemcy przekonują, że eksport znacznej liczby nowoczesnych, zachodnich czołgów oznaczałby zauważalną eskalację poparcia Zachodu dla Kijowa. Berlin od dawna obawia się, że taki krok może wciągnąć kraj w bezpośrednią konfrontację z Rosją.

Bartłomiej Radziejewski, szef Nowej Konfederacji, oceniając postawę Olafa Scholza wobec możliwości przekazania Ukrainie Leopardów napisał krótko: "zero zdziwień".

"Swoim sprzeciwem wobec dostarczenia Ukrainie czołgów Leopard, Niemcy potwierdzają jako państwo, że chcą przegranej Kijowa w tej wojnie, choć robią co mogą, by przekonać wszystkich, że jest odwrotnie. Zero zdziwień" – stwierdził w swoim wpisie na Twitterze.