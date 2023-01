Kraje bałtyckie wzywają Niemcy do natychmiastowego działania

W sobotę szefowie MSZ - litewskiego Gabrielius Landsbergis, łotewskiego Edgars Rinkēvičs i estońskiego Urmas Reinsalu wydali wspólne oświadczenie.

"Wzywamy Niemcy do natychmiastowego dostarczenia Ukrainie czołgów Leopard. Jest to potrzebne, aby powstrzymać rosyjską agresję, pomóc Ukrainie i szybko przywrócić pokój w Europie. Niemcy, jako wiodąca potęga europejska ponoszą w tym zakresie specjalną odpowiedzialność" – napisali w we wspólnym oświadczeniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

Bez porozumienia w Ramstein

Podczas zakończonego spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w amerykańskiej bazie Ramstein nie udało się wypracować porozumienia w sprawie przekazania Ukrainie niemieckich czołgów Leopard. Berlin obawia się bowiem eskalacji konfliktu i stoi na stanowisku, że wysłanie na Ukrainę ciężkich wozów bojowych będzie odebrane w Moskwie jako zbyt mocne zaangażowanie się Zachodu po stronie Kijowa.

Berlin postawił warunek. Niemcy nie pozwolą sojusznikom na dostarczenie niemieckich czołgów na Ukrainę, aby wspomóc ich obronę przed Rosją, ani na wysyłanie własnych systemów, chyba że Stany Zjednoczone zgodzą się na wysłanie amerykańskich czołgów bojowych.

– Wciąż uważam, że Niemcy są sojusznikiem i liderem, na którym można polegać – z kolei powiedział szef Pentagonu Lloyd Austin. – Zobowiązania wojskowe podjęte przez kraje z tej grupy pokazują, że jej członkowie grupy stoją w obronie świata, w którym liczą się zasady i prawa, a suwerenność jest szanowana – mówił w Ramstein sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych. Lloyd Austin powiedział, że piątkowe spotkanie koncentrowało się na potrzebach Ukrainy w zakresie obrony powietrznej i uzbrojenia oraz na synchronizacji darowizn.

Propozycję przekazania Leopardów Ukrainie jako pierwsze złożyły władze Polski. Obecnie trwa akcji "zbierania" czołgów Leopard w państwach NATO. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow przekazał natomiast, że w Ramstein uzgodniono możliwość rozpoczęcia przez kraje posiadające czołgi Leopard misji szkoleniowych i kursów dla załóg ukraińskich.

Nowy pakiet sprzętu dla Ukrainy

19 stycznia dziewięć krajów (przedstawiciele Estonii, Wielkiej Brytanii, Polski, Łotwy, Litwy, Danii, Czech, Holandii i Słowacji) obiecało Ukrainie bezprecedensowe wsparcie wojskowe w postaci ofensywnego sprzętu wojskowego.

Z kolei 20 stycznia Stany Zjednoczone ogłosiły nowy pakiet pomocowy wojskowej dla Ukrainy w wysokości 2,5 mld dolarów. Będą to m.in. transportery opancerzone Stryker i wozy bojowe Bradley. Według oficjalnych informacji od początku rosyjskiej inwazji Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie pomoc wojskową o wartości 27,4 mld dolarów.

