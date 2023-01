"Zaufanie do Szymona ledwo zipie". Media: Sypie się układanka opozycji

Ostatnie dni to coraz silniejsze tarcia na opozycji. Choć politycy od dawna spierają się co do ewentualnego wspólnego startu w jesiennych wyborach parlamentarnych, to najnowszym przedmiotem dyskusji jest postawa Polski 2050 podczas głosowania ws. noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. Posłowie od Szymona Hołowni byli przeciw, choć – jak przekonuje KO – ustalono, że opozycja wspólnie wstrzyma się od głosu.

Kres marzeń o jednej liście?

"Wybijanie się na niepodległość" Hołowni budzi zniecierpliwienie u Donalda Tuska. – Hołownia coraz mocniej daje do zrozumienia, że chce być alternatywą i wobec KO, i wobec PiS. Tyle że to nie jest gra na wygranie wyborów – mówi portalowi Onet członek władz Platformy Obywatelskiej. – Naszym zdaniem Hołownia nie powinien podchodzić do tego w ten sposób, że na którymś kolejnym politycznym okrążeniu rzeczywistość sama wręczy mu władzę, a on ją przyjmie, stojąc na gruzach partii takich jak Platforma. Jeśli tak uważa, to niech pomyśli o tym, co dzieje się na Węgrzech. Tego kolejnego okrążenia po prostu może nie być – dodaje.

"W PO panuje przekonanie, że Polska 2050 chciała zagłosować jakkolwiek, byle inaczej niż ugrupowanie Donalda Tuska, co może wskazywać na chęć samodzielnego startu Hołowni w wyborach do Sejmu – a to oznacza praktyczny kres marzeń o wspólnej liście opozycji do parlamentu" – czytamy.

– Zaufanie do Szymona ledwo zipie – twierdzi polityk Lewicy.

Tusk postawił ultimatum Hołowni. "Trzeba powiedzieć: tak, tak albo nie, nie"

Szef PO Donald Tusk zapowiedział, że w sobotę 21 stycznia chce poznać ostateczną decyzję Szymona Hołowni ws. ewentualnego utworzenia wspólnej listy.

Tusk odwiedził w piątek Lublin. Odpowiadał na pytania dot. swojej wizji Polski, m.in. w kontekście ułatwień dla przedsiębiorców oraz praworządności. Wyraźnie zaznaczył, że "chce wygrać te wybory i ma poczucie głębokiej osobistej misji".

W pewnym momencie zaapelował do lidera Polski 2050. – Do przewodniczącego Hołowni chcę się zwrócić z takim serdecznym apelem. Mnie nie interesuje żadna mała gra. Takie podchody czy małe gry się to się do niczego nie przysłużą. Jutro jest ten moment, żeby powiedzieć: "tak, tak lub nie, nie" – mówił Tusk, sięgając po biblijne odwołanie. – Jeśli nie chcecie, to powiedzcie. To jest ostatni moment. My się musimy przygotować do tego wielkiego wydarzenia, jakim może być to zwycięstwo –podkreślił polityk.

"Z zaciśniętymi zębami zagłosują na PiS". Szef PSL: Nie możemy stracić tych wyborców

