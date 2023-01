Kaczyński: Polska i Europa potrzebują zwycięstwa PiS, wygranej prawicy

W sobotę odbyło się noworoczne spotkanie polityków oraz sympatyków Prawa i Sprawiedliwości z Podkarpacia. Najpierw sprawowana była msza święta, a następnie uczestnicy zgromadzili się w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. Tam głos zabrali m.in. wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki oraz europoseł Tomasz Poręba.

"Naszego zwycięstwa bardzo potrzeba i Polsce, i państwom naszego regionu i Europie" – podkreślił z kolei w liście odczytanym przez Krzysztofa Sobolewskiego prezes partii rządzącej.

Kaczyński napisał, że zwycięstwo PiS jest niezbędne dla Polski, bo "potrzebujemy w wymiarze wewnętrznym kontynuacji najszerzej pojętego procesu dobrej zmiany, a w wymiarze zewnętrznym utrzymania dotychczasowego kursu w polityce zagranicznej, kursu zorientowanego na umacnianie naszej podmiotowości oraz na rzeczywistą pomoc bohatersko walczącej z barbarzyńską rosyjską agresją Ukrainie".

"Stawka jest ogromna"

Jednocześnie, jak dodał prezes PiS, "zwycięstwo potrzebne jest także państwom regionu, gdyż ich racją stanu jest zwiększenie roli politycznej krajów naszej części kontynentu”. "Z kolei Europa potrzebuje rządzonej przez prawicę Polski, by mogła skutecznie przeciwdziałać dominującym w europejskiej polityce – miejmy nadzieję, że do czasu – siłom lewicowo-liberalnym" – zaznaczył Jarosław Kaczyński w liście do uczestników spotkania w Rzeszowie.

"Stawka tych wyborów jest więc ogromna, a w pewnym sensie coraz większa. Mamy poważną szansę na ich wygranie i nie możemy jej zmarnować. Polski na to nie stać" – podkreślił Kaczyński. Zaapelował w związku z tym do członków i sympatyków PiS z Podkarpacia "o wytężoną, codzienną pracę polityczną".

