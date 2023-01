Zakażą kuchenek gazowych? "Wszystkie opcje są na stole"

Według agencji informacyjnej Bloomberg w ramach komisji debaty w tym zakresie trwają od kilku miesięcy. "Wszystkie opcje są na stole" – powiedział Szef komisji Richard Trumka Jr., poproszony przez Bloomberg o skomentowanie tych doniesień.

USA. Zabronią kuchenek gazowych?

Powód? Kuchenki gazowe emitują dwutlenek azotu oraz dwutlenek węgla, a także metan. "Przyszłość tego pomysłu na razie pozostaje nieznana. CPSC w oficjalnym stanowisku łagodzi trochę ton, podkreślając, że prowadzi badania w zakresie szkodliwości kuchenek gazowych i zbiera dane" – informuje za Bloombergiem portal "Green News".

Zwraca jednocześnie uwagę na to, że zakaz kuchenek gazowych spotka się zapewne z ogromnym sprzeciwem duży amerykańskiego społeczeństwa. Stany dysponują bowiem ogromnymi zasobami gazu ziemnego, zatem nie muszą go sprowadzać z zagranicy, co przekłada się na tańsze ceny. W USA minimum 35 proc. gospodarstw domowych w USA korzysta z kuchenek gazowych. W części stanów, jak np. w Kalifornii, odsetek ten jest znacznie wyższy i sięga nawet 70 proc.

Na razie wiadomo, że sprzeciw wobec ewentualnego zakazu kuchenek gazowych zapowiedzieli niektórzy politycy Partii Republikańskiej.

Niepokojące jest jednak to, że w Stanach Zjednoczonych są już miasta idące już kierunku narzucenia obywatelom tego typu regulacji. W San Francisco czy Nowym Jorku wprowadzono bowiem zakaz używania gazu w nowym budownictwie. Jako oficjalny cel regulacji wskazano potrzebę redukcji emisji gazów cieplarnianych.

