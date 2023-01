Test „Do Rzeczy” : Projektor EPSON CO-FH02

Model CO-FH02 to kompaktowe urządzenie, które waży zaledwie 2,6 kg, ma 32 cm szerokości, 8,7 cm wysokości i 21,1 cm głębokości. Niewielki, klasycznie zaprojektowany i starannie wykonany projektor łatwo wpasuje się więc do wystroju salonu. Może się też sprawdzić w małym biurze, sali lekcyjnej etc. Niewielkie urządzenie potrafi wyświetlić obraz w jakości Full HD (1920 x 1080), częstotliwości odświeżania 60 Hz oraz przekątnej od 26 do aż 391 cali! (aby móc uzyskać tak duży obraz, trzeba odsunąć projektor od ściany lub ekranu o 10,4 m).

Rozdzielczość może nie rzuca na kolana, ale w zupełności wystarcza do oglądania filmów i seriali, a także do prezentowania kontrahentom efektownych pokazów slajdów czy pokazywania szefom wykresów z arkuszy kalkulacyjnych. Kolory są żywe i nasycone, a obraz naturalny. Na pochwałę zasługuje również maksymalna jasność (3000 lumenów w trybie normalnym i 1500 w trybie eko).