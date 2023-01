Styczniowe inspiracje

Dla nas jest to idealny czas, aby postanowienia noworoczne wprowadzić w życie. Zapału mamy ogrom, zaczynamy zatem od aktywności fizycznej. Odwiedzamy siłownie, biegamy, więcej spacerujemy i coraz częściej wybieramy lżejsze posiłki – choć do wiosny jeszcze sporo czasu, to warto już dziś pomyśleć o małych zmianach naszego menu. Jak w każdej dziedzinie życia, również w kulinariach panują powszechnie narzucone trendy. Rok 2023 będzie pod znakiem zamienników znanych nam produktów.