Jak ci na imię

.Lubię to czytać, bo te imiona mówią wiele o rzeczywistości. Nie zdziwiło mnie, że w Polsce na świat przyszło najwięcej Antosiów i Zoś. Jest to tendencja wieloletnia, sympatyczny powrót do starych imion. Teraz w przedszkolu gdy zawołasz Antosia, to zostają tylko Zosie. Ale np. mój najstarszy syn o tym imieniu urodzony w połowie lat 70. przez szkoły i studia przeszedł, nie mając konkurencji. Jan, Piotr, Michał nie zaskakują, są to imiona ponadczasowe.