Potrzeba sensu

Jeśli śmiejemy się ze słownych wpadek w święto „Sześciu Króli”, to kieruje nami potrzeba żartu lub potrzeba kpin z innych ludzi; autor podobnych wpadek może kierować się przemożną potrzebą występów publicznych. Potrzeby są więc różne: od potrzeby jedzenia i picia lub bezpieczeństwa aż do potrzeby wyjścia z anonimowości lub władzy za wszelką cenę. Potrzeby są więc słuszne i niezbędne lub wątpliwe, a nawet naganne. Realizacja potrzeb zwykłych ludzi może dawać zwykłe i mało zauważalne skutki społeczne, chyba że są to procesy podobne w skali masowej. Potrzeby władz mają skutki znacznie dalej sięgające, czego ostatnio mamy dowód w postaci tragicznych skutków realizacji potrzeby Kremla zaprowadzenia na Ukrainie „ruskiego miru”.