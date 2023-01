Ziemkiewicz: Nasi czytelnicy to ludzie, którzy cenią służbę Polsce, nie partii

– Od 10 lat piszemy nie obiektywnie, ale w oparciu o system wartości patriotycznych, konserwatywnych, którym służymy – zauważa publicysta, nawiązując do 10 lat istnienia tygodnika "Do Rzeczy".

– Na okładce najnowszego numeru Juwal Noach Harari – nowy Marks, nowy Lenin, ale ostatnio nie tak chętnie wystawiany na front przez globalistów z Davos. Warto śledzić to, co działo się w Davos. I to co działo się w Warszawie. A tu zapowiedź, że kolejnym "kamieniem milowym" jest ustawa wiatrakowa. To dobra okazja, żeby o tych wiatrakach powiedzieć słów kilka i ja tym się zajmuję – wskazuje Rafał Ziemkiewicz.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– „The Last of Us” to udana ekranizacja głośnej gry postapo. Ale nie w jej źródłach tkwi przyczyna sukcesu – stwierdza Piotr Gociek w artykule “O końcach świata”.

– Europa Zachodnia pogrąża się w herezjach – co najmniej za przyzwoleniem Watykanu. Przełamany został kolejny front, tym razem dotyczący par homoseksualnych. Jak zareaguje na to Kościół katolicki w Polsce? – zauważa Paweł Chmielewski w tekście “Watykan i błogosławieństwa LGBT”.

– Władysław Terlecki stworzył najobszerniejsze dzieło obejmujące mniej znane poprzednio aspekty powstania, przedstawił nie tylko jego wymiar historyczny, lecz także egzystencjalny – pisze Marek Klecel w tekście “Pisarz powstania styczniowego”.

– Nie wykluczałbym, że w ciągu najbliższego roku uda się znaleźć jakieś pokojowe rozwiązanie i ogłosić koniec wojny – przekonuje w wywiadzie węgierski gen.bryg. Imre Porkoláb, podkreślając, że przeciąganie wojny na Ukrainie nie leży w niczyim interesie.