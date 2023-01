Poseł KO: Jeśli PiS wygra, od ręki wyjeżdżam i zabieram dzieci

Magdalena Filiks dołączyła do chóru krytyków Szymona Hołowni. Szef Polski 2050 nie odpowiedział na ultimatum Donalda Tuska, która domagał się deklaracji ws. wspólnego startu w wyborach. Partia Hołowni wysyła sygnały, że jest gotowa do samodzielnego tworzenia własnych list. To bardzo nie podoba się zwolennikom PO.

Filiks w serii tweetów odniosła się do całej sytuacji. Zacytowała dziennikarkę " Newsweeka" Renatę Grochal, która w programie "Loża prasowa" na antenie TVN24 stwierdziła, że "Hołownia nie chce wygrać wyborów z PiS-em, nie walczy z PiS-em o Polskę, tylko walczy z Donaldem Tuskiem". Grochal powiedziała też, że dla Polski 2050 najważniejsze nie są jesienne, lecz dopiero następne po nich wybory.

"Cała prawda o tej smutnej sytuacji. Porażające i smutne" – komentuje parlamentarzystka KO.

Filiks wyjedzie z kraju

Jedna z internautek napisała: "Przecież jak PiS wygra trzecia kadencje to następne wybory będą wyglądać tak jak na Białorusi czy w Rosji. Niestety Hołownia nie dostrzega, albo nie chce dostrzec". W odpowiedzi Magdalena Filiks zadeklarowała, że w razie zwycięstwa Zjednoczonej Prawicy, wyjedzie z kraju.

"Białoruś to tutaj nam zrobią od razu jakby wygrali wybory. Ja od ręki wyjeżdżam wtedy i zabieram dzieci. Ja doskonale wiem na co ich stać i nie będę dłużej narażała swojej rodziny" – zapewnia poseł KO.

Tusk wciąż liczy na wspólną listę? "Nie ma wrogów"

"Nie ma wrogów po stronie demokratycznej. Szanując partnerów i ich decyzje wzywam wszystkich pragnących zmiany i wierzących w zwycięstwo: chodźmy razem!" – taki wpis opublikował na Twitterze lider PO. Od ponad tygodnia trwa ożywiona dyskusja o tym, w jakim układzie opozycja pójdzie do jesiennych wyborów parlamentarnych. Tusk od wielu miesięcy naciska na utworzenie jednej, wspólnej listy całej opozycji. To jednak rozwiązanie niekorzystne dla mniejszych partii.

