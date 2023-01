"To wystarczy, aby zaczęli działać". Republikanin wie, jak zmusić Berlin do wysłania Ukrainie czołgów

Michael McCaul w programie ABC „This Week” wezwał Stany Zjednoczone do wysłania co najmniej jednego czołgu Abrams do Kijowa. Szef Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów uważa, że taka decyzja wywoła efekt domina i zmusi inne kraje, przede wszystkim Niemcy, do przekazania czołgów Leopard 2.

Zdaniem amerykańskiego polityka Waszyngton musi zmusić swoich sojuszników do działania, aby Ukraińcy uniknęli przedłużającej się, krwawej wojny na wyniszczenie.

– Jeśli ogłosimy, że damy Abramsowi choćby jeden czołg, doprowadzi to do działania inne państwa. Jak słyszałem, Niemcy czekają, aż przejmiemy inicjatywę – powiedział McCall. Jednocześnie członek Partii Republikańskiej uważa, że inicjatywa Waszyngtonu nie musi od razu obejmować szerokich dostaw ciężkich wozów bojowych.

– Nawet jeśli zadeklarujemy, że dostarczymy kilka czołgów Abrams... Myślę, że to wystarczy, aby Niemcy zaczęły działać – podsumował amerykański polityk.

Czołgi dla Ukrainy

Do tej pory szereg krajów zadeklarowało gotowość przekazania Ukrainie czołgów Leopard, ale kwestia ta nie została rozstrzygnięta na spotkaniu w Ramstein. Na drodze do wysłania wozów stoją Niemcy, które nie chcą zgodzić się na takie działanie. Kanclerz Olaf Scholz obawia się eskalacji konfliktu. Część ekspertów zwraca jednak uwagę, że Bundeswehra nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej ilości czołgów.

Ponadto Waszyngton nadal nie podjął decyzji w sprawie dostaw amerykańskich czołgów ciężkich Abrams.

Jednocześnie ukraińskie wojsko ma wkrótce rozpocząć szkolenia z obsługi Leopardów oraz brytyjskich czołgów Challenger 2, co w dłuższej perspektywie może oznaczać pozytywną decyzję dla Ukrainy w sprawie wysłania tych maszyn przez zachodnich sojuszników.

Czytaj też:

Niemieckie media: USA wściekłe na Olafa ScholzaCzytaj też:

Powstanie "mniejsza koalicja" ws. Leopardów dla Ukrainy? Deklaracja MorawieckiegoCzytaj też:

"Dostaną wszelką pomoc". Biden o czołgach dla Ukrainy