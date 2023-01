Rozbiór Ukrainy? Sikorski zaskakuje: PiS miał moment zawahania

Rząd Mateusza Morawieckiego od pierwszych dni wojny wspiera Ukrainę w walce z Rosją. Warszawa udziela nie tylko pomocy politycznej, ale też wojskowej. Rządzący jasno deklarują, że suwerenność terytorialna Ukrainy musi być zachowana, a priorytetem dla całej Europy oraz krajów zachodnich powinno być pokonanie Rosji. Polska, podobnie jak zdecydowana większość państw, nie uznała nielegalnej aneksji obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego oraz zaporoskiego.

Tymczasem europoseł KO Radosław Sikorski w zaskakujący sposób wypowiedział się na temat postawy rządu co do niepodległości Ukrainy. "Rząd PiS myślał o rozbiorze Ukrainy? Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny, gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie. Gdyby nie bohaterstwo Zełenskiego i pomoc Zachodu, to różnie mogło być" – taki cytat z wywiadu z byłym szefem MSZ opublikowało na Twitterze Radio Zet.

– Rosjanie byliby wniebowzięci, gdyby Polska chciała wziąć udział w rozbiorze Ukrainy – przekonywał Sikorski.

Powstanie "mniejsza koalicja" ws. Leopardów dla Ukrainy? Deklaracja Morawieckiego

Dowodem na jednoznaczną postawę Polski wobec Ukrainy jest m.in. trwająca kampania na rzecz przekazania Kijowowi czołgów Leopard.

Państwa członkowskie NATO mają ponad 2 tys. wyprodukowanych w Niemczech czołgów Leopard, które według londyńskiego Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych uważane są za jedne z najbardziej wyrafinowanych na świecie. Kilka europejskich rządów, w tym Polska, Finlandia i Dania, zadeklarowało gotowość wysłania niemieckich czołgów na Ukrainę, jeśli uzyskają zgodę Berlina, chociaż żaden nie złożył jeszcze formalnej prośby.

Po zakończeniu spotkania w Ramstein, Berlin wciąż nie podjął jeszcze decyzji ws. przekazania czołgów dla Kijowa. – Jeśli nie będzie zgody Niemiec w sprawie Leopardów, będziemy budować "mniejszą koalicję" państw gotowych przekazać część swoich nowoczesnych czołgów dla walczącej Ukrainy. Nie będziemy patrzeć biernie, jak Ukraina się wykrwawia – poinformował szef polskiego rządu w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

– Ukraina i Europa wygrają tę wojnę – z Niemcami czy bez – dodał premier.

Morawiecki ocenił także w wywiadzie, że postawa władz w Berlinie w tym zakresie jest "nie do zaakceptowania". – Od rozpoczęcia wojny mija już niemal rok. Każdego dnia giną niewinni ludzie. Rosyjskie bomby sieją zniszczenie w ukraińskich miastach. Atakowane są obiekty cywilne, mordowane są kobiety i dzieci – wymieniał polityk.

