"Jest popularna i nie jest na celowniku opozycji". Ekspert: To ona może zastąpić Dudę

Zdaniem politologa Sławomira Sowińskiego PiS jako kandydatkę na prezydenta Polski może wskazać Beatę Szydło. W rozmowie z Wirtualną Polskę ekspert stwierdził, że w partii na pewno rozpoczęły się dyskusje na ten temat i może trwać pewnego rodzaju rywalizacja.

– Na dziś to premier Beata Szydło byłaby najbardziej odpowiednią kandydatką PiS w wyborach prezydenckich i to z kilku powodów – powiedział w programie "Newsroom WP" prof. Sowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. – Jest popularna wśród wyborców PiS-u. Jest kobietą, a to moim zdaniem też jest atut, no i jest przede wszystkim doświadczonym politykiem szanowanym we własnej partii – ocenił politolog.

– Jest popularna nie tylko w elektoracie, ale też aparacie PiS-owski. Trochę się odróżnia na tle premiera Morawieckiego, to też może być zaletą – zauważył prof. Sowiński dodając, że Beata Szydło nie "zużywa się politycznie", ponieważ nie jest obecna w krajowej polityce, co również działa na jej korzyść.

Kto byłby najlepszym kandydatem PiS na prezydenta?

W grudniu Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" przeprowadził sondaż, w którym zapytał zadeklarowanych wyborców Zjednoczonej Prawicy, kto – ich zdaniem – byłby najlepszym kandydatem w wyborach prezydenckich w 2025 roku.

Większość respondentów (54 proc.) wskazała obecnego premiera Mateusza Morawieckiego.

W sondażu na dalszych miejscach znaleźli się: była premier, a obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło (16 proc.), minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro (9 proc.), prezes PiS Jarosław Kaczyński (8 proc.) oraz dwóch eurodeputowanych – Joachim Brudziński (5 proc.) i Adam Bielan (2 proc.).

