"Totalna inwigilacja". Konfederacja apeluje do posłów PiS i SP o sprzeciw

Na minionym posiedzeniu Sejm odrzucił wniosek Konfederacji o odrzucenie projektu ustawy o komunikacji elektronicznej w pierwszym czytaniu. Wraz z uzasadnieniem liczy prawie 3,5 tysiąca stron i waży 17 kilogramów. Sama ustawa ma 316 stron. Projekt budzi sprzeciw branży cyfrowej. Ustawa ma być dalej procedowana na następnym posiedzeniu Sejmu (25-26 stycznia). Na razie większość mediów całkowicie milczy na ten temat.

Tymczasem działania mające na celu próbę zablokowania ustawy podejmuje Konfederacja. Politycy ugrupowania przekonują, że ustawa jest niekonstytucyjna i tak dalece ingerująca w prywatność użytkowników w sieci, że można już mówić o totalnej inwigilacji obywateli przez państwo.

Ustawa o komunikacji elektronicznej. Konfederacja alarmuje

Ponieważ w rezultacie cenzury profil Konfederacji został usunięty z Facebooka, informacja przekazywana jest na kontach posłów Konfederacji, a także za pośrednictwem innych platform społecznościowych, takich jak Twitter.

"Według zapisów tej ustawy Policja i osiem innych służb (Biuro Nadzoru Wewnętrznego, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa, ABW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa, CBA i Krajowa Administracja Skarbowa) ma uzyskać pełny wgląd, w czasie rzeczywistym, we wszystko, co przesyłają Polacy przez komunikatory internetowe i pocztę e-mail, a także do danych lokalizacyjnych we wszystkich smartfonach. PiS chce mieć nieograniczony wgląd we wszystko, co wysyłamy innym przez Internet" – czytamy na Facebooku prezesa Ruchu Narodowego Roberta Winnickiego.

Apel do posłów PiS i Solidarnej Polski

"W pierwszym czytaniu 13 stycznia ustawę poparli wszyscy posłowie PiS i Solidarnej Polski. Do dalszego procedowania tych przepisów może dojść już w tym tygodniu podczas posiedzenia Sejmu. Posłom obozu władzy przekazujemy dziś petycję, by głosowali zgodnie z interesem obywatelskim" – informują wolnościowcy i narodowcy.

"Wzywamy wszystkich parlamentarzystów PiS i Solidarnej Polski do wykazania się realnym patriotyzmem, do porzucenia planów objęcia narodu polskiego totalną inwigilacją i do głosowania PRZECIWKO tej skandalicznej ustawie!" – apeluje Konfederacja.

