Morawiecki apeluje do opozycji ws. Sikorskiego: Wzywam do odcięcia się

Rząd Mateusza Morawieckiego od pierwszych dni wojny wspiera Ukrainę w walce z Rosją. Warszawa udziela nie tylko pomocy politycznej, ale też wojskowej. Rządzący jasno deklarują, że suwerenność terytorialna Ukrainy musi być zachowana, a priorytetem dla całej Europy oraz krajów zachodnich powinno być pokonanie Rosji.

Tymczasem europoseł KO Radosław Sikorski w zaskakujący sposób wypowiedział się na temat postawy rządu co do niepodległości Ukrainy. "Rząd PiS myślał o rozbiorze Ukrainy? Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny, gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie. Gdyby nie bohaterstwo Zełenskiego i pomoc Zachodu, to różnie mogło być" – taki cytat z wywiadu z byłym szefem MSZ opublikowało na Twitterze Radio Zet.

Sikorski próbował tłumaczyć, co miał na myśli, komentując wpis Radia Zet. "Miał moment zawahania w swej polityce wobec Ukrainy. Bo miał. A Orban ma do dzisiaj" – przekonuje polityk KO.

Morawiecki apeluje do opozycji

Oburzenia słowami Sikorskiego nie kryje premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu zaapelował do opozycji, aby odcięli się od szkodliwych słów europosła KO.

twitter

"Wypowiedź Radosława Sikorskiego nie różni się niczym od rosyjskiej propagandy. Były minister spraw zagranicznych musi ważyć słowa. Oczekuję wycofania tych haniebnych stwierdzeń. Wzywam opozycję do odcięcia się od deklaracji Radosława Sikorskiego" – napisał premier Morawiecki w mediach społecznościowych.

Sikorski w ogniu krytyki

Wypowiedź Sikorskiego szybko jednak wywołała falę oburzenia. Europoseł Patryk Jaki wskazuje, że słowa Radosława Sikorskiego wpisują się "rosyjską propagandę".

Oburzenia słowami Sikorskiego nie kryje też rzecznik rządu. "Nie mierz ludzi swoją miarą" – apeluje Piotr Müller "To Pana polityka była nastawiona na reset z Rosją. To Wasz rząd się spotykał z Putinem w Moskwie, Donald Tusk na molo w Sopocie" – pisał rzecznik gabinetu Morawieckiego.

Czytaj też:

"Kiedy będzie wolno mówić, że to USA?". Sikorski zapytany o NS 2Czytaj też:

Rozbiór Ukrainy? Sikorski zaskakuje: PiS miał moment zawahania