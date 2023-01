Zełenski: To będzie największy projekt gospodarczy w Europie

W przemówieniu wygłoszonym w poniedziałek Zełenski wezwał amerykańskich przedsiębiorców do współpracy na rzecz odbudowy Ukrainy. Według niego ponad dziesięć miesięcy po rozpoczęciu inwazji Ukraińcy, dzięki swoim siłom zbrojnym i pomocy sojuszników, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, mogą wygrać rozpętaną przez Rosję wojnę.

– Aby jednak wygrać, musimy zaangażować całą naszą determinację i siły (…). Kiedy uda nam się zakończyć tę wojnę, wyrzucając okupantów, w ten sam sposób, wspólnie, będziemy mogli rozpocząć trudną pracę nad odbudową Ukrainy - naszych miast, naszej gospodarki, naszej infrastruktury – oświadczył Zełenski, którego cytuje agencja Interfax-Ukraina.

Podkreślił, że "będzie to największy projekt gospodarczy naszych czasów w Europie". – To oczywiste, że amerykański biznes może stać się lokomotywą, która po raz kolejny popchnie światowy wzrost gospodarczy – dodał.

"Wasze genialne systemy". Zełenski zachwala pomoc USA dla Ukrainy

Zdaniem Zełenskiego, Ukrainie już udało się zwrócić na siebie uwagę i nawiązać współpracę z takimi gigantami międzynarodowego świata finansowego i inwestycyjnego, jak Black Rock, JP Morgan czy Goldman Sachs.

– Takie amerykańskie marki, jak Starlink czy Westinghouse, stały się już częścią naszej wspólnej drogi. Wasze genialne systemy obronne, takie jak HIMARS czy Bradley, już łączą naszą historię wolności z waszymi przedsiębiorstwami. Czekamy na Patrioty, patrzymy na Abramsy – mówił Zełenski, przekonując, że współpracując z Ukrainą, każdy może stworzyć "wielki biznes".

– We wszystkich sektorach: od broni i obrony po budownictwo, od komunikacji po rolnictwo, od transportu po IT, od banków po medycynę. Wierzę, że wolność zawsze musi wygrać. I już teraz zapraszam do współpracy – oświadczył ukraiński przywódca.

