Kaleta: Sikorski to pożyteczny idiota Rosjan

Nie milkną komentarze po szokującej wypowiedzi europosła Koalicji Obywatelskiej, dawnego współpracownika Donalda Tuska – Radosława Sikorskiego.

W poniedziałek rano, na antenie Radia Zet, prowadzący audycję Bogdan Rymanowski zapytał Sikorskiego, czy ten "naprawdę wierzy, że rząd PiS przez moment myślał o rozbiorze (Ukrainy - red.)".

– Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny, wtedy gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie. – Gdyby nie bohaterstwo Zełenskiego i pomoc Zachodu, to różnie mogło być – stwierdził w odpowiedzi Sikorski, wywołując lawinę krytyki w Polsce i zyskując ogromne zainteresowanie w rosyjskich mediach propagandowych.

Kaleta: Sikorski to użyteczne narzędzie rosyjskiej propagandy

Zachowanie europosła KO i kolejne jego wypowiedzi cytowane przez rosyjską propagandę komentował w Polsat News wiceminister sprawiedliwości, poseł Solidarnej Polski Sebastian Kaleta.

– Jedyne, co słyszałem o rozbiorze Ukrainy, to słowa Radosława Sikorskiego o tym, że Putin proponował to kiedyś Tuskowi. Nasz rząd nigdy takich propozycji nie otrzymywał – tłumaczył wiceszef resortu sprawiedliwości.

– Ten facet, pożyteczny idiota Rosjan z Chobielina, powinien już dzisiaj złożyć mandat europosła – stwierdził dalej Kaleta. – To jego kolejny wybryk, który jest wykorzystywany przez rosyjską propagandę – dodał polityk, nawiązując do wpisu Sikorskiego na temat wysadzenia gazociągu Nord Stream 2, w którym były szef MSZ dziękował USA za uszkodzenie instalacji.

– Ten facet z nienawiści do PiS-u i tego rządu krzywdzi Polskę na arenie międzynarodowej – podkreślił dalej wiceminister. – Sikorski powinien przeprosić i odejść z Parlamentu Europejskiego, z polityki – dodał Kaleta, nazywając europosła KO "użytecznym narzędziem rosyjskiej propagandy".

