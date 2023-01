Czeka nas koalicja PiS-PSL? Znamienne słowa ministra

Waldemar Buda w rozmowie z Łukaszem Jankowskim był pytany w Radiu Wnet o plany Prawa i Sprawiedliwości po ewentualnym zwycięstwie wyborczym. Przypomnijmy, że z ostatnich sondaży wynika, że to PiS ma największe szanse na zwycięstwo, jednak z badań wynika, że Jarosław Kaczyński nie może liczyć na samodzielne rządy.

Koalicja z PSL?

– Dopiero po wyborach będzie przeliczanie głosów. Mówienie już o konkretnych założeniach legislacyjnych i wtedy będzie dyskusja programowa jak najbardziej możliwa. Ja bym nie wykluczał koalicji z PSL po wyborach – mówił polityk.

Minister dodał, że koalicja jest możliwa, gdyż Platforma Obywatelska i Lewica to są "bardzo skrajne lewicowe ugrupowania", co może być kłopotliwe dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, które jest centrową formacją. – W związku z tym myślę, że bliżej mu do PiS– mówił.

Buda został też zapytany o wspólne podstawy programowe z PSL. Polityk przyznał, że jego formacja ma bardzo złe doświadczenia wynikające z rządzenia PSL-u. Wskazał tutaj na podwyższenie wieku emerytalnego, w tym również rolnikom i kobietom na wsi. – Oni doprowadzili do bardzo trudnej sytuacji w rolnictwie, więc to jest pewnego rodzaju kamień, który ich na dno ciągnie. Natomiast my uważamy, że w koalicji z nami tego rodzaju pomysły po prostu by nie przeszły i PSL nie miałby szansy firmować takich projektów - ocenia polityk.

Kto wygra wybory?

Według naszego sondażu, który dla DoRzeczy.pl przygotowała pracownia Estymator, największym poparciem w kraju wciąż cieszy się Prawo i Sprawiedliwość / Zjednoczona Prawica. Obóz rządzący otrzymał 36,1 proc. głosów. To mniej o 0,2 pkt. proc. w porównaniu do naszego ostatniego sondażu z grudnia.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska może liczyć na poparcie rzędu 29,4 proc. Największy rywal PiS zyskał w porównaniu do ostatniego sondażu 0,6 pkt proc.

Podium zamyka Lewica z wynikiem 10,1 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc.).

Czytaj też:

"Skoro nie będzie jednej listy opozycji...". Miller przedstawia plan pokonania PiS-uCzytaj też:

"Jest popularna i nie jest na celowniku opozycji". Ekspert: To ona może zastąpić Dudę