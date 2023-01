Putin szykuje się do dużych działań na Ukrainie. Stoltenberg: Nie można lekceważyć Rosji

Szef NATO Jens Stoltenberg poinformował, że prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin przygotowuje nową ofensywę w wojnie przeciwko Ukrainie. Ostrzega także przed próbami lekceważenia rosyjskiej armii.

– Nie powinniśmy lekceważyć Rosji. Putin udowodnił, że jest gotów zapłacić wysoką cenę za tę niesprawiedliwą wojnę. Zmobilizował ponad 200 000 żołnierzy i otrzymuje nową broń od innych autorytarnych reżimów, takich jak Iran i Korea Północna. Ważne jest również to, że nie mamy sygnałów, że prezydent Putin zmienił swoje cele. Chce kontrolować Ukrainę i planuje nową ofensywę – powiedział Stoltenberg na wspólnej odprawie z ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem.

Sekretarz generalny Sojuszu podkreślił, że jedyną drogą do trwałego pokoju jest uświadomienie Putinowi, że nie wygra na polu bitwy.

– Dlatego musimy zapewnić cięższe i nowocześniejsze systemy [wojskowe - przyp. red.], aby armia ukraińska była w stanie wyprzeć siły rosyjskie nie tylko po to, by przetrwać, ale by wygrać, odbić ukraińskie terytorium i wygrać jako niepodległe i suwerenne państwo w Europie – dodał Stoltenberg i podkreślił, że transfer nowoczesnej broni dla Ukrainy powinien nastąpić szybciej.

Przygotowania do ofensywy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w jednym ze swoich ostatnich przemówień wideo, że najbliższe sześć miesięcy będzie decydujące w konfrontacji z Rosją. Jednocześnie Ołeksij Arestowycz ostrzegł, że w styczniu i lutym Rosjanie będą aktywnie dążyć do przejęcia inicjatywy na polu walki.

Przekonanie, że Rosja przygotowuje dużą liczbę żołnierzy do ofensywy, podziela także Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Załużnyj. Jego zdaniem Rosjanie będą próbowali szturmować stolicę Ukrainy.

