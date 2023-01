"Na co, do cholery, czeka Zachód?". Mocne słowa Borisa Johnsona

Boris Johnson opublikował na łamach dziennika "Daily Mail" swój felieton, w którym wzywa Zachód do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy. Tekst jest owocem niedawnej wizyty polityka na Ukrainie, gdzie spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim oraz odwiedził dwie podkijowskie miejscowości: Buczę i Borodziankę. Oba miejsca stały się symbolem rosyjskich okrucieństw popełnianych przez żołnierzy tego kraju na ukraińskich cywilach.

Apel Johnsona

Były szef brytyjskiego rządu apeluje o zwiększenie dostaw ciężkiego sprzętu na Ukrainę. W emocjonalnym tekście pyta "na co, do cholery, czeka jeszcze Zachód?" i wskazuje, że natychmiastowe dostawy broni mogłyby doprowadzić do „załamania rosyjskiej obrony, wyzwolenia okupowanych terytoriów i zakończenia wojny”.

Polityk ironicznie odniósł się także do wahania kanclerza Olafa Scholza w sprawie przekazania czołgów Leopard ukraińskiej armii.

"Gdzie zachodni świat potrzebuje teraz czołgów? By bronić Nadrenii Północnej-Westfalii? Żeby pilnować Tennessee? Do jazdy przez wioski w Wiltshire?" – pisze.

Były szef brytyjskiego rządu jest przekonany, że Ukraińcy wygrają tę wojnę. "Nie miejmy wątpliwości. Ukraina wygrywa i wygra tę wojnę. Serca Ukraińców są uskrzydlone, a ich determinacja każdego dnia twardnieje" – pisze polityk.

Johnson wzywa Zachód do znacznego zwiększenia wparcia dla Kijowa.

"Im szybciej pomożemy Ukraińcom w nieuchronnym zwycięstwie, tym szybciej skończą się ich cierpienia i tym szybciej cały świat, w tym Rosja, zacznie się podnosić po katastrofie spowodowanej przez Putina. To wymaga od nas wszystkich na Zachodzie, wszystkich przyjaciół Ukrainy, podwojenia i potrojenia naszego wsparcia” – wskazał.

Ukraina w NATO

Brytyjski polityk uważa, że NATO powinno jak najszybciej rozpocząć procedury akcesyjne dla Kijowa. W swoim felietonie odrzuca także obawy o to, że taki krok oraz zwiększenie dostaw broni dla Ukrainy spowoduje nuklearną reakcję ze strony Kremla.

Jego zdaniem Władimir Putin nie może sobie pozwolić na użycie broni atomowej, ponieważ spotkałoby się to nie tylko z gwałtowną odpowiedzią ze strony Zachodu, ale także ogromnym niezadowoleniem Chin oraz rosyjskiego społeczeństwa.

