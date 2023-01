"Dlaczego pan manipuluje?". Ostra wymiana zdań rzecznika rządu z reporterem TVN24

Radomir Wit zapytał Mateusza Morawieckiego o głosy z obozu Solidarnej Polski na temat działalności premiera. Reporter TVN24 zacytował przy tym słowa o "paśmie porażek" szefa rządu. – Dlaczego pan manipuluje wypowiedzią ministra Jacka Ozdoby, która była wyłącznie w kontekście spraw europejskich? – zapytał dziennikarza Piotr Müller. – Czy ja mogę dotrzeć do końca pytania? – zwrócił się Wit.

– Chciałem to zauważyć, żeby opinia publiczna to wyraźnie zrozumiała – odpowiedział rzecznik prasowy rządu. – To nie jest korespondencja mailowa. Pozwoli pan, że dokończę swoją myśl i nie będzie pan sugerował, co ja mam przecinać i w jaki sposób – oznajmił reporter stacji telewizyjnej TVN24. – Pan po prostu manipuluje – stwierdził Müller.

Spór w Zjednoczonej Prawicy

– Nawet w bardzo zgodnej rodzinie zdążają się różnice zdań. Nasza rodzina jest bardzo duża. Jesteśmy – jak to mawiają Amerykanie – "partią dużego namiotu", a więc mieszczą się w niej różne opcje. (...) Gdybym miał się obrażać na wszystko, co ktokolwiek powie na mój temat, to bym chyba nic nie robił, tylko chodził obrażony. A ja muszę działać w bardzo wielu wymiarach, zajmować się realnymi problemami – powiedział premier Mateusz Morawiecki w trakcie wtorkowej konferencji.

Przypomnijmy, że głównym przedmiotem sporu wewnątrz Zjednoczonej Prawicy jest projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Propozycje zmian w polskim sądownictwie mają odblokować środki z Krajowego Planu Odbudowy. Jednak Solidarna Polska, na czele z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą, uważa, iż projekt, który został wynegocjowany przez rząd w porozumieniu Brukselą, wprowadzi chaos w sądach, a co najważniejsze, pozbawi nasz kraj części suwerenności.

