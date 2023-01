Wniosek ws. Leopardów. Premier: Dajemy Niemcom od jednego do dwóch tygodni

We wtorek rząd Republiki Federalnej Niemiec poinformował, że do Berlina wpłynął oficjalny wniosek strony polskiej w sprawie przekazania Ukrainie niemieckich czołgów Leopard.

Według doniesień medialnych, możliwe jest, że już w środę Niemcy wyrażą zgodę, aby Polska dostarczyła sprzęt dla walczących z Rosją Ukraińców.

Kilka dni temu w wywiadzie dla francuskiej telewizji LCI szefowa niemieckiego resortu spraw zagranicznych Annalena Baerbock podkreśliła, że Niemcy nie będą się sprzeciwiać, jeśli Polska wyśle czołgi Leopard 2 na Ukrainę. Władze w Kijowie twierdzą, że pilnie potrzebują ciężkiej broni, aby wypchnąć siły rosyjskie i odzyskać kontrolę nad zajętym terytorium państwowym.

"Od jednego do dwóch tygodni"

Premier Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu brytyjskiej stacji BBC. – Wystąpiliśmy do Niemiec o zgodę na wysłanie czołgów Leopard. W tej chwili jesteśmy w trakcie budowania, nazwijmy to, koalicji państw chętnych wesprzeć Ukrainę w tym bardzo krytycznym momencie. To jest bardzo poważna sprawa – powiedział szef rządu i poinformował, iż strona polska prowadziła rozmowy z niemieckimi partnerami, żeby nie zwlekać i nie ociągać się w kwestii dostaw sprzętu dla Ukrainy. Zdaniem Morawieckiego, trzeba podjąć odważne decyzje i dołączyć do koalicji państw, które chcą wysłać na Ukrainę nowoczesne czołgi Leopard.

Polityk zaznaczył, że Polska chce postępować zgodnie z wymaganymi procedurami. – W związku z tym, jestem w kontakcie z premierami i prezydentami innych krajów Unii Europejskiej oraz NATO, żeby natychmiast pomóc Ukrainie, bo Ukraina nie może sobie pozwolić na to, żeby zostawić ją samą – oznajmił.

– Dajemy Niemcom od jednego do dwóch tygodni. Mam nadzieję, że ta odpowiedź może nadejść jak najszybciej – stwierdził Morawiecki.

Wsparcie Polski dla Ukrainy

– Wysłaliśmy już największą liczbę czołgów ze wszystkich krajów NATO – 250 czołgów. Do tego zamierzamy bardzo szybko wysłać zestaw nowoczesnych czołgów, prawdopodobnie około 50-60 nowych czołgów. To, o czym mówimy teraz, to jest 14 czołgów Leopard. Więc to jest dodatek do tego, co już wysłaliśmy i teraz najważniejsze będzie zbudowanie koalicji państw, żeby to nie było tylko te 14 czołgów Leopard, które możemy wysłać na Ukrainę – mówił premier dla BBC.

– Polski i wolnego świata nie stać na niewysłanie czołgów Leopard i nowoczesnej broni na Ukrainę – zauważył szef rządu.

Czytaj też:

Niemcy w końcu uległy? Nieoficjalnie: Scholz wyśle Leopardy na UkrainęCzytaj też:

Spór o Leopardy. Błaszczak: Niemcy otrzymali nasz wniosek