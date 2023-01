Sienkiewicz: PiS rozpętało kampanię, by zniszczyć Sikorskiego

Nie milkną komentarze wokół skandalicznej wypowiedzi europosła KO Radosława Sikorskiego. W poniedziałek rano, na antenie Radia Zet, prowadzący audycję Bogdan Rymanowski pytał Radosława Sikorskiego o relacje z Moskwą, w czasie kiedy polityk PO pełnił funkcję szefa MSZ. W pewnym momencie dziennikarz zapytał go, czy wierzy w to, że "rząd PiS-u przez moment myślał o rozbiorze". – Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny, wtedy gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie i gdyby nie bohaterstwo Zełenskiego i pomoc Zachodu, to różnie mogło być – stwierdził Sikorski.

Sienkiewicz: Chcą zniszczyć Sikorskiego

Monika Olejnik o ocenę słów byłego szefa MSZ zapytała na antenie TVN24 posła KO Bartłomieja Sienkiewicza. Polityk broni kolegi z partii. – Mam wrażenie, że w ogóle mówimy o tym tylko z jednego powodu: że po tej wypowiedzi, być może zbyt wyrazistej, co zresztą jest cechą charakterystyczną Radosława Sikorskiego i niejednokrotnie jest za to z kolei chwalony, ale tej zbyt wyrazistej wypowiedzi, rozpętała się wielka kampania PiS-owska, której celem jest tak naprawdę zniszczenie tego polityka – powiedział Sienkiewicz.

– Niech rzuci kamieniem ten, który nie powiedział paru słów za dużo w programie telewizyjnym czy we wpisie twitterowym. Natomiast to, czym jest biografia Radosława Sikorskiego w stosunku do tych słów, to są w ogóle nieporównywalne światy – kontynuował.

Szef PO o Sikorskim: Ma wybujały temperament

Podczas wizyty w Siedlcach Tusk stwierdził, że Radosław Sikorski ma "czasami wybujały temperament". Jednoczenie lider PO stanął w obronie polityka swojej partii. – Czy naprawdę jest tak ważne, że Sikorski z temperamentem, czasami z przesadą, ale z reguły trafnie powie coś na temat tego, co się dzieje w Polsce czy na świecie? – pytał. Ocenił, że zasługi Sikorskiego dla organizowania inicjatyw UE na rzecz pomocy Ukrainie są "nie do przecenienia".

