Żukowska bezlitosna dla Sikorskiego: Jeśli teraz nie można go powstrzymać...

W poniedziałek rano, na antenie Radia Zet, prowadzący audycję Bogdan Rymanowski pytał Radosława Sikorskiego o relacje z Moskwą, w czasie kiedy polityk PO pełnił funkcję szefa MSZ. W pewnym momencie dziennikarz zapytał go, czy wierzy w to, że "rząd PiS-u przez moment myślał o rozbiorze".

– Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny, wtedy gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie i gdyby nie bohaterstwo Zełenskiego i pomoc Zachodu, to różnie mogło być – stwierdził Sikorski.

Jego odpowiedź wywołała falę komentarzy, a na polityka wylała się fala krytyki za takie sugestie. Wypowiedzi Sikorskiego szybko wykorzystała rosyjska propaganda. Jego słowa chwaliła m.in. rzecznik rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oraz inni przedstawiciele rosyjskich władz.

Żukowska o słowach Sikorskiego

Suchej nitki na polityku Koalicji Obywatelskiej nie zostawia Anna Żukowska z Lewicy. Poseł przyznaje, że nie wie, jak zachowywałby się Sikorski w roli ministra polskiego rządu, gdyby opozycja przejęła władzę.

– To nie jest moja fanaberia czy sympatia, czy antypatia. To nie o to w ogóle chodzi. To znaczy możemy sobie żartować z różnych spraw, mogą być wypowiedzi mniej lub bardziej fortunne, ale jeżeli ktoś daje oręż naszemu wrogowi, wrogowi Ukrainy, mówię tutaj o putinowskiej rosyjskiej propagandzie, no to to już nie jest poziom takiej zabawy – mówiła Żukowska w rozmowie z Radiem Wnet.

Poseł wskazała, że kwestia jest naprawdę poważna, a to nie jest pierwszy raz, gdy Sikorski zachowuje się w podobny sposób. – I to nie jest za mądre. I jeżeli nie można tego powstrzymać w jakiś sposób na etapie, kiedy pan Sikorski jest w opozycji, to naprawdę zastanawiam się, co by się działo, gdyby był ministrem – powiedziała Anna Maria Żukowska.

