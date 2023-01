"Postulaty skrajnie radykalne". Giertych: To kończy projekt wspólnej listy

Europoseł Robert Biedroń uważa, że do spowiedzi powinny móc chodzić tylko osoby powyżej 18 r. ż. Przekonuje, że dzieci nie powinny rozmawiać o swoich prywatnych sprawach z księdzem, ponieważ nie ma to żadnego uzasadnienia. Biedroń porównuje kapłana do np. kierowcy autobusu.

Postulat Biedronia skomentował poseł Lewicy Maciej Gdula. Choć również krytykuje spowiadanie dzieci, to zauważa jednocześnie, że wprowadzenie takiego zakazu stanowiłoby naruszenie konstytucyjnego prawa wolności wyznania. "Spowiedź dzieci a zwłaszcza wmawianie im/wyciąganie z nich fantazji seksualnych uważam za bardzo dziwną praktykę. Liberalne społeczeństwo przyzwala jednak na różne dziwne rzeczy. Dlatego uświadamianie zagrożeń jest ok, ale zakaz byłby ograniczaniem wolności praktyk religijnych" – wskazuje Gdula.

Dyskusja ta wpisuje się w pomysł performera Rafała Betlejewskiego, który zbiera podpisy pod petycją do Sejmu. Domaga się, aby podjęto inicjatywę ustawodawczą która wprowadzałaby zakaz spowiadania osób do 16 r. ż.

Giertych: Skrajny radykalizm

Co ciekawe, temat podjął Roman Giertych, który choć jest prawnikiem, nie ucieka od komentarzy politycznych. Uważa, że opozycja powinna współpracować, ponieważ wrogiem jest PiS. "Radziłbym wszystkim użytkownikom Twittera po stronie opozycji (z różnych ugrupowań) zająć się aferami PiS, a nie sobą nawzajem" – pisał, gdy w mediach spierali się przedstawiciele Polski 2050 oraz Platformy Obywatelskiej.

Zdaniem Giertycha nie jednak mowy o współpracy z Lewicą – właśnie w związku z postulatem dot. ograniczenia spowiedzi. "Akcja Lewicy z zakazem spowiedzi dla młodzieży kończy projekt jakiejkolwiek wspólnej listy z Lewicą. Wstawianie przez liderów postkomunistycznej partii postulatów skrajnie radykalnych i oczywiście niekonstytucyjnych uniemożliwia prowadzenie jakiejkolwiek wspólnej kampanii" – przekonuje na Twitterze.

