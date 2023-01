Znana dziennikarka odchodzi z TVN24. "Wybaczcie, że milczałam"

"Nieczęsto rzuca się prace, którą się kocha. Dlatego wybaczcie mi, że tak długo na ten temat milczałam. Nie było też oficjalnych maili, podziękowań i pożegnań, ale podziękować chcę... Za 8,5 roku mojej pracy w TVN24, za szkołę zawodu i życia, za wszystko, czego się nauczyłam i wszystkim, którzy sprawili, że dziennikarstwo to moja grupa krwi. Grupy krwi nie zmieniam. Obiecuję" – napisała Górka na Instagramie.

"Obiecuję. Ciąg dalszy nastąpi" – zapewniła dziennikarka sugerując, że nie odchodzi z branży medialnej.

instagram

"Daria Górka przygotowywała głównie reportaże do programu TVN24 'Czarno na białym'. Była autorką cyklu 'Za zamkniętymi drzwiami', który trafił do serwisu TVN24 GO. Pojawiała się w relacjach na żywo i wejściach antenowych o ekonomii w TVN24. Poza tym prowadziła programy w stacji TVN24 BiS jak m.in. 'Dzień na BiS' czy 'Alarm dla Ziemi'. Przed przejęciem do Grupy TVN pracowała w Radiu Kolor, 'Gazecie Wyborczej Trójmiasto', a także na antenie studenckiej telewizji Uniwerek TV" – opisuje portal Wirtualne Media.

Randkowe show dla gejów. TVN rezygnuje z drugiej edycji z powodu niskiej oglądalności

Stacja TVN zrezygnowała z realizacji drugiej edycji randkowego show dla gejów pt. "Prince Charming". Branżowy portal Wirtualnemedia.pl informuje, że podjęto decyzję, iż kolejny sezon nie powstanie. Powodem są zbyt niskie wyniki oglądalności, które w zupełności nie odpowiadają oczekiwaniom producentów. "Prince Charming" to kontrowersyjny program, przeznaczony wyłącznie dla homoseksualnych uczestników. Jeszcze przed jego emisją zapowiadano, że produkcja przełamie tabu i będzie przełomem w polskiej telewizji.

W reality show brało udział 13 kandydatów do zdobycia serca tytułowego "księcia z bajki". W polskiej edycji "Prince Charming" był nim Jacek Jelonek, architekt i były model. Kilkunastu homoseksualnych mężczyzn mieszkało w odosobnieniu i rywalizowało o względy głównego bohatera, czyli Jelonka. "Książę" poznawał potencjalnych partnerów, spotykając się z nimi w grupie lub indywidualnie. Następnie nominował po kolei jedną osobę do opuszczenia programu. W wyniku selekcji, wyłonił swojego partnera.

