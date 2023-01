Dziambor: Sikorski powinien uważać, co mówi

DoRzeczy.pl: Kanclerz Niemiec Olaf Scholz podjął decyzję ws. przekazania Ukrainie czołgów Leopard. Niemcy wyślą Kijowowi 14 ciężkich wozów bojowych. Podobnie postąpi Polska. Czy to dobra decyzja?

Artur Dziambor: Dobrą decyzją jest wspieranie Ukrainy, natomiast dobrą decyzją byłoby tylko wspieranie jej razem. Z całą pewnością nie powinno być tak, że Polska wystawia się jako jedyny kraj dążący do wsparcia. Dobrze byłoby, gdyby po jednej stronie z nami była Unia Europejska i gdyby nie było tutaj wahania się ze strony niemieckiej, gdyż wygląda to bardzo źle. Dlatego odpowiem: tak, to dobra decyzja, ale potrzebujemy więcej solidarności. Tu chodzi nie tylko o polską rację stanu, ale już europejską.

Jak pan ocenia słowa europosła PO Radosława Sikorskiego, który stwierdził, że głowach polityków PiS mogła być rozważana opcja dotycząca rozbioru Ukrainy?

To brzmi jak spiskowa teoria dziejów. Gdybym był Radosławem Sikorskim, to z pewnością uważałbym na tego typu przekaz. To jest człowiek, którego słucha cały świat, bowiem nie jest to przypadkowa osoba, pierwszy lepszy polityk, tylko długoletni szef MSZ, dziś europoseł. Jeśli on puszcza w obieg coś, co brzmi jak teoria spiskowa, to następnie jest to powielane.

I to się dzieje. Kolejny raz skorzystała z jego słów rosyjska propaganda.

Właśnie to miałem na myśli. Cytują go media, nie tylko „Washington Post”, ale też „Russia Today”. Zawsze zwracam uwagę na to polskim politykom. Trzeba zastanawiać się, co się mówi. Dziś mamy przekaz, że znany na świecie polityk, podejrzewa Polskę o takie plany, a Rosjanie sprzedają to na swój użytek, jak chcą.

