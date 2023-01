Minister zapowiada: Ceny gazu będą wyższe

W środowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" w Polsat News Anna Moskwa odpowiedziała na pytanie, dlaczego rząd nie może obniżyć stawki VAT na gaz w Polsce. Obecnie wynosi ona 23 proc. – W tym roku zdecydowaliśmy się na szerszy pakiet "mrożenia" cen, by nie być zależnym od cen na rynku, ale żeby była cena stała – stwierdziła minister klimatu i środowiska.

– Pełne magazyny, łagodna zima, spadek konsumpcji – to jest naturalna reakcja rynku, jeżeli chodzi o obniżenie cen, ale jest to czasowe. Kiedy wejdziemy znowu w czas napełniania magazynów, te ceny będą wyższe niż dzisiaj. Mamy pewne błędne przekonanie, że jeśli gaz jest tańszy, to spółki mogą go kupić w nieograniczonym wolumenie na zawsze. To jest gaz, który kupujemy na "jutro" – mówiła polityk Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy.

Minister Moskwa zauważyła, iż w styczniu i lutym gaz jest tańszy, następnie drożeje i potem znowu tanieje. Jej zdaniem, to naturalna tendencja. Co więcej, nigdy nie było tak, że ceny zmieniały się pięć, sześć bądź siedem razy. – Teraz mamy taką sytuację. To jest oczywiście związane z wojną i działaniami rosyjskiego Gazpromu – podkreśliła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Ambitne plany PKN Orlen

W środę poinformowano, że PKN Orlen planuje zwiększyć wydobycie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym do 4 mld metrów sześciennych gazu ziemnego z około 3 mld metrów sześciennych obecnie.

Orlen podpisał też długoterminowy, 20-letni kontrakt na dostawy LNG z amerykańską firmą Sempra. Chodzi o umowę na 20 mln ton. Program będzie realizowany od początku 2027 roku.

Sempra to przedsiębiorstwo zajmujące się infrastrukturą energetyczną z siedzibą w San Diego w Kalifornii. Jest jednym z największych holdingów użyteczności publicznej w USA.

