"Jest dla mnie nikim". Zełenski nie wytrzymał po pytaniu od dziennikarki

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie jest zainteresowany spotkaniem z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem i negocjacjami pokojowymi z nim. Ukraiński przywódca powiedział, że Putin jest dziś dla niego „nikim”. Wyraził tę opinię w rozmowie z dziennikarką brytyjskiej stacji Sky News, dodając, że "nie rozumie, kto podejmuje decyzje w Rosji" i że choć Moskwa nieustannie deklaruje pokój, to kłamie, atakując Ukrainę rakietami.

"Putin jest dla mnie nikim"

Zapytany, czy spotkanie z Putinem pomogłoby zakończyć wojnę, Zełenski powiedział: "Nie jestem tym zainteresowany. Nie jestem zainteresowany spotkaniami, nie jestem zainteresowany rozmową. Naprawdę nie rozumiem, kto podejmuje decyzje w Rosji – powiedział".

Jednocześnie Zełenski zaznaczył, że ratowanie życia Ukraińców jest jego priorytetem. W ten sposób wykluczył działania zbrojne na terytorium kraju agresora.

– Nie chcę walczyć na terytorium Rosji. Chcę tylko, żeby jak najszybciej Rosjanie zakończyli wojnę i jak najszybciej opuścili nasz kraj. Mogę wam powiedzieć na pewno, że jeśli opuszczą nasze terytorium, wojna ustanie. To wszystko – powiedział Zełenski.

Zapytany, czy nie jest za późno na negocjacje, Zełenski powiedział: „Po inwazji na pełną skalę [Putin - przyp. red.] jest dla mnie nikim”.

Rosyjska ofensywa

Komentując doniesienia o koncentracji wojsk rosyjskich, ukraiński przywódca zaznaczył, że w ostatnich dniach dochodzi do coraz potężniejszych ataków i ofensyw, a siła obronna jest dla ukraińskich sił niezwykle ważna.

– Wszystko zależy od tego, jak skutecznie możemy ich powstrzymać… Na wschodzie posuwają się naprzód i tracą wielu ludzi. To po prostu niesamowita liczba. Nie obchodzi ich to. Nie liczą swoich ludzi. Fakt. My liczymy ich ludzi. Ale nie mamy dokładnych liczb. Ofiar po ich stronie jest znacznie więcej. Ale z tego, co już widzieliśmy i policzyliśmy, tysiące zabitych po ich stronie, a oni po prostu nimi rzucają – powiedział Zełenski.

