Szynkowski vel Sęk o KPO: Zostały nam do spełnienia dwa istotne warunki

Na początku stycznia tego roku Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Nowela ma doprowadzić do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

W czwartek podczas audycji "Salon polityczny Trójki" na antenie Programu 3. Polskiego Radia Szymon Szynkowski vel Sęk przyznał, że ważnym "kamieniem milowym", czyli jednym z warunków Komisji Europejskiej, jest także tzw. ustawa wiatrakowa. Zdaniem ministra do spraw unijnych, bez przyjęcia ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych "trudno wyobrazić sobie pozytywne rozpatrzenie przez KE wniosku o płatność".

"Jesteśmy bliscy pozytywnego finału"

– Jesteśmy bliscy pozytywnego finału w tej sprawie. Ta ustawa jest efektem kompromisu z KE i poprawki Senatu stwarzają ryzyko, że przedłuży się procedura pozyskiwania środków z KPO. Poprawki mogą załamać ten kompromis, bo zaburzą wypracowany balans – powiedział Szynkowski vel Sęk, odnosząc się do ustawy o sądach.

– Zostały nam dziś do spełnienia tak naprawdę dwa istotne warunki, są jeszcze pewne technikalia, ale to są szczegóły techniczne, nie budzące problemów. Chodzi o dopełnienie procedury i przyjęcie ustawy o Sądzie Najwyższym, która jest efektem rozmów z Komisją Europejską, oraz przyjęcie ustawy wiatrakowej. Jeżeli te dwie kwestie będą blisko etapu finalnego, to będzie przestrzeń, aby wniosek w sprawie KPO składać – stwierdził minister do spraw Unii Europejskiej.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył także, że jest zażenowany zachowaniem opozycji, która – w jego odczuciu – chce zakwestionować przyjęty kompromis dotyczący Krajowego Planu Odbudowy.

– To nie jest przeszkadzanie rządowi, ale Polsce w uzyskaniu środków na projekty dla Polaków – podkreślił.

