Polskie zbrojenia. Prezydent zapewnia: Po to, żeby nikt nas nie zaatakował

Głowa państwa spotkała się w czwartek z mieszkańcami Bodzentyna. Prezydent poruszył temat wojny rosyjsko-ukraińskiej. Mówił o tym, dlaczego Warszawa tak silnie wspiera Kijów oraz zapewnił, że polskie zbrojenia są prowadzone wyłącznie w celach defensywnych i przede wszystkim po to, żeby żadne państwo nie zdecydowało się nas zaatakować.

Prezydent Duda: Oddajemy nasze czołgi armii ukraińskiej

– Czynimy wszystko, żeby Ukraina obroniła się, żeby odzyskała swoje ziemie, żeby pokonała okupanta i wypchnęła go z terenów Ukrainy. Żeby odpowiedzialność za zbrodnie, które Rosjanie popełniają na Ukrainie, została wyegzekwowana, żeby rosyjski najeźdźca został po raz kolejny pokonany i odparty. Żeby zwyciężyli wolni ludzie broniący swojej ojczyzny – powiedział prezydent.

– Czynimy dzisiaj odpowiedzialnie wszystko, co w naszej mocy, żeby to zrobić. Tak, dzielimy się z Ukrainą naszym uzbrojeniem, tak oddajemy nasze czołgi armii ukraińskiej. Wspólnie z innymi naszymi sojusznikami, tak żeby dla wszystkich starczyło i nikomu nie brakło, tak żeby Ukraina miała wsparcie, ale także tak, żebyśmy my pozostali bezpieczni. To bezpieczeństwo jest dzisiaj moją absolutną i podstawową troską – dodał.

Bezpieczeństwo Polski priorytetem

Prezydent podkreślał wagę zachowania bezpieczeństwa. – Musimy zabezpieczyć się przed tym, by nikt nie odebrał nam naszej wolności, suwerenności, niepodległości, naszego prawa do samodecydowania o sobie. Naszego prawa do życia i wolności. To po to właśnie kupujemy nowe czołgi ze Stanów Zjednoczonych, z Korei Południowej, to po to kupujemy i u nas w Stalowej Woli i w Korei Południowej nowe armatohaubice. To po to kupujemy tutaj niedaleko w Świętokrzyskim wyrzutnie Piorun. To po to zaopatrujemy nasze jednostki w nowe pojazdy Rosomak. To w najbliższym czasie będziemy wdrażali nowy bojowy wóz piechoty Borsuk, to po to właśnie realizuje wszystkie kolejne etapu dozbrajania polskiej armii. Kupujemy artylerię rakietową HIMARS, kupujemy systemy obrony powietrznej Patriot, po to, żeby bronić się przed rosyjskimi rakietami, przed atakami lotniczymi. Po to, żeby nikt nas nie zaatakował – powiedział Andrzej Duda.

