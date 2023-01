Szydło: Kim pan jest, panie Sikorski?

W poniedziałek rano, na antenie Radia Zet, prowadzący audycję dziennikarz Bogdan Rymanowski zapytał Sikorskiego, czy ten "naprawdę wierzy, że rząd PiS przez moment myślał o rozbiorze (Ukrainy - red.)".

– Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny, wtedy gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie. – Gdyby nie bohaterstwo Zełenskiego i pomoc Zachodu, to różnie mogło być – stwierdził w odpowiedzi Sikorski, wywołując lawinę krytyki w Polsce i zyskując ogromne zainteresowanie w rosyjskich mediach propagandowych

Szydło ostro krytykuje słowa Sikorskiego

– Ten zarzut (Sikorskiego - red.) jest obrzydliwy, to oburzające, tym bardziej że wypowiada to człowiek, który kiedyś był ministrem spraw zagranicznych w polskim rządzie czy ministrem obrony, marszałkiem Sejmu, więc trudno tutaj zrozumieć, że mógłby on to zrobić bezwiednie czy z głupoty – odniosła się do wypowiedzi polityka Platformy Obywatelskiej była premier Beata Szydło.

– Wydaje się, gdyby zastanawiać się głębiej nad tym wszystkim, że takie słowa mógłby powiedzieć tylko ktoś, kto jest właśnie, pracuje na rzecz innych, tych którzy życzą Polsce źle – dodała polityk, w programie "Gość Wiadomości, na antenie TVP info.

– Zresztą Sikorski bardzo często, sama byłam świadkiem w czasie debaty, która była prowadzona przeciwko Polsce (w PE - red.), w której zabierałam również głos, jak on próbował mi przerwać i nie dopuścić mnie do głosu, zachowywał się irracjonalnie, widać było że obrona Polski w czasie takiej debaty wywołuje ogromną nerwowość u niego – tłumaczyła Szydło.

Była premier przypomina wpis Sikorskiego o Nord Stream 2

Jak dodała europosłanka PiS, z tego powodu "nie była zdziwiona tym, co on w tej chwili wygaduje". – Zresztą nie jest to jego pierwsza wypowiedź. Proszę sobie przypomnieć, jak sugerował, że to Amerykanie uszkodzili Nord Stream 2 – stwierdziła dalej była premier.

– Bardzo chętnie te jego słowa są wykorzystywane i podchwytywane przez propagandę rosyjską. Więc tylko i wyłącznie możemy zacząć stawiać pytania i zapytać: kim pan jest, panie Sikorski? – dodała Szydło.

Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku Sikorski skomentował na Twitterze wycieki z gazociągu Nord Stream słowami "Thank you, USA". Post zilustrował zdjęciem, na którym widać gaz bulgoczący na powierzchnię morza. Po fali krytyki, polityk usunął wpis.

