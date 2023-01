"PiS jest gotowy sfałszować wybory". Tusk straszy wyborców

Lider Platformy Obywatelskiej wygłosił w piątek rano (w holu głównym Senatu), oświadczenie ws. zmian w kodeksie wyborczym, które w czwartek zostały przyjęte przez Sejm.

Tusk straszy fałszowaniem wyborów

– Jedno wydaje się bezdyskusyjne. Każdy, kto zmienia zasady gry, tuż przed wyborami, gwałci podstawowe zasady demokracji – tłumaczył lider PO Donald Tusk.

– Jeśli są gotowi dzisiaj, w świetle kamer, przy podniesionej kurtynie, manipulować przy ordynacji wyborczej, po to by zwiększyć swoje szanse wyborcze, to łatwo sobie wyobrazić inne manipulacje w czasie wyborów – dodał.

– Coraz częściej zdecydowane domysły, artykułowane publicznie obawy, że PiS jest gotowy sfałszować wybory, niestety są coraz bardziej uzasadnione – straszył dalej lider Platformy.

Platforma chce kontrolować wybory

– Zamiast zajmować się projektem ustawy, który zgłosiła Koalicja Obywatelska (obniżka VAT na gaz do 5%), PiS zajął się kodeksem wyborczym – tłumaczył dalej Tusk. – Gdyby władza zajęła się cenami energii, mielibyśmy o połowę mniejsze rachunki. Władza woli się zajmować zmienianiem ustawy wiatrakowej, kodeksem wyborczym i wewnętrznymi wojenkami – dodał były premier.

– Naszą odpowiedzą na zagrożenie fałszowaniem wyborów, jest przygotowanie wielkiej, obywatelski akcji, której celem będzie przypilnowanie wyborów – podkreślił dalej polityk, informując, że osobą, która będzie to koordynować będzie poseł PO Sławomir Nitras.

– Mamy w naszych szeregach Sławomira Nitrasa i nie zawahamy się go użyć. Będzie on z ramienia KO przygotowywał obronę wyborów przed manipulacjami i fałszerstwami – mówił Tusk.

Zmiany w kodeksie wyborczym

Najważniejszą zmianą w nowelizacji przepisów wyborczych, jest zdecydowane zwiększenie liczby obwodów wyborczych, co ma według autorów noweli ułatwić głosowanie mieszkańcom najmniejszych miejscowości. W uzasadnieniu projektu czytamy, że proponowana ustawa "pozytywnie wpłynie na frekwencję wyborczą oraz świadomość wyborców".

Liczba lokali wyborczych ma wzrosnąć o ok. 6 tys.

"Zwiększy zaangażowanie w proces wyborczy, dzięki poprawie dostępności do lokalów wyborczych (mniejsze obwody, dodatkowy bezpłatny transport). Przepisy mają na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych, mieszkańców wsi i małych miast, osób starszych i chorych. Proponowane regulacje ułatwią im partycypację w życiu publicznym i społecznym, zgodnie z zasadą równości" – czytamy w uzasadnieniu noweli. W noweli zapisano także utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców.

