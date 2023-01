Zełenski podziękował Polsce za decyzję o wysyłce kolejnych czołgów

Prezydent Ukrainy wymienił prezydenta Andrzeja Dudę, premiera Mateusza Morawieckiego, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka oraz szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacka Siewierę. Podziękował także narodowi polskiemu.

Zełenski dziękuje za czołgi. Zdumiewające słowa o Powstaniu Styczniowym

Polityk wspomniał o 14 Leopardach, które wyśle Polska, by wspomóc siły zbrojne Ukrainy w obronie przed rosyjską inwazją, a także o 60 maszynach przekazanych wcześniej, w tym PT-19 Twardy.

Z wpisu Zełenskiego wynika, że 160 lat temu (Powstanie Styczniowe) Polska i Ukraina "były razem". "Jak 160 lat temu jesteśmy razem, ale tym razem wróg nie ma szans. Razem zwyciężymy!" – napisał.

Polska dała w 2022 roku prawie 300 maszyn

Analitycy ds. wojskowości wskazują, że od początku rosyjskiej inwazji Polska wysłała na Ukrainę kilkaset sztuk broni pancernej. Chodzi o czołgi PT91 i T72.

– Tych wszystkich obiecanych do tej pory Leopardów, Challengerów, Lecrerców, Abramsów, to i tak będzie mniej, niż sama Polska dała PT91 i T72 w zeszłym roku. To tak żebyśmy mieli skalę. My się cieszymy, że każdy z krajów da 14, 20, 30 czołgów. Tylko my w zeszłym roku daliśmy prawie 300 maszyn Ukrainie – powiedział Jarosław Wolski w poniedziałkowym odcinku na kanale YouTube "Historia realna".

"Koalicja czołgowa"

Przypomnijmy, że w środę rząd Olafa Scholza ogłosił, że przekaże Ukrainie kompanię czołgów Leopard 2. Szkolenie ukraińskich załóg pancernych rozpocznie się w Niemczech, a pakiet pomocowy obejmie również amunicję i konserwację tych pojazdów – przekazało biuro Scholza.

"Koalicja czołgów" obejmie co najmniej 10 krajów europejskich. Holandia planuje przekazać 18 Leopardów, Polska – 14, a Norwegia – 8. Największym dostawcą tych maszyn może stać się Hiszpania, która rozważa przekazanie nawet 53 sztuk. Portugalia jest gotowa oddać cztery czołgi Leopard 2 z 37 będących w służbie.

Dostawy czołgów na Ukrainę rozważają również Finlandia, Francja i Dania. Wielka Brytania przekaże 14 czołgów Challenger 2, a także setki pojazdów opancerzonych i transporter opancerzony FV-432 znany jako Bulldog. Jak wspomnieliśmy, Amerykanie zapowiedzieli, że wyślą na Ukrainę 31 Abramsów. W czwartek przekazanie czterech Leopardów ogłosiła także Kanada.

