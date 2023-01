Papież: Regularnie przyjmuję wysłanników prezydenta Zełenskiego

Papież przyjął delegację na audiencji 25 stycznia w bocznej salce Auli Pawła VI w Watykanie. Franciszek najpierw wręczył swym gościom tekst przygotowanego wcześniej orędzia, a następnie wygłosił do nich zaimprowizowane przemówienie.

Oto jego treść:

"Chciałbym wysłuchać was, ale jesteśmy niewolnikami ograniczenia czasu, gdyż o godzinie 8.55 muszę rozpocząć audiencję ogólną. Chciałbym wysłuchać każdego z was, ale gdy widzę, ilu was jest, nie zrobimy tego. Tak więc bardzo was proszę, aby było krótko tak, abym o 8.55 mógł już tam być. Wybaczcie mi, pozostałbym z wami przez cały poranek, ale jesteśmy niewolnikami także czasu.

W swoich rękach trzymacie tekst, który zawiera to, co w ciągu tych miesięcy trwania wojny wypływało z mego serca na widok obrazów tej wielkiej tragedii. Jestem blisko was i regularnie przyjmuję wysłanników prezydenta Zełenskiego. Utrzymuję dialog z przedstawicielami narodu ukraińskiego i to sprawia, że czuję razem z wami i modlę się. Dziękuję wam za tę waszą jedność, jest to dla mnie wielką rzeczą, jak dzieci jednej rodziny, z których jedno jest tu, drugie tam, inne jeszcze gdzie indziej, ale gdy mama jest chora, wszyscy są razem. Nie tyle ważna jest Ukraina żydowska, Ukraina chrześcijańska, Ukraina prawosławna, Ukraina katolicka, Ukraina islamska …, nie, ważna jest Ukraina, 'mama' Ukraina i wszyscy razem! I to pozwala widzieć tkankę waszej rasy. Dajecie przykład w obliczu tak wielkiej powierzchowności, którą można dziś dostrzec w naszej kulturze".

Wspólna modlitwa za "Matkę Ukrainę"

"Nie wątpcie – modlę się za was! Noszę was w sercu i proszę Boga, aby zmiłował się nad tym narodem tak mężnym. Dziękuję za tę wizytę, dzięki! Chciałbym pozdrowić was, zanim stąd wyjdziecie, każdego sam na sam. Przed zakończeniem poprosiłbym was tylko o modlitwę w milczeniu, każdy stosownie do swego sposobu modlenia się, w milczeniu, ale razem, za Matkę Ukrainę" – poprosił papież.

