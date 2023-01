Demagogia przemocy trwa

Stanowisko to jest logiczne, w logice – jak pisał w czasie niemieckiej okupacji Andrzej Trzebiński – „demagogii przemocy”. Wojny bowiem mijają, przychodzi pokój, przemoc ustaje albo – zmienia formę.

Dziś jesteśmy pupilem koalicji wspierającej Ukrainę. Polubił nas nawet – i to przeciw Niemcom – Guy Verhofstadt. Dobrze przynajmniej, że przestał nam ubliżać w języku Putina o potrzebie denazyfikacji Polski. Dziś przestał, dziś to język Putina, choć nawet dziś nie wszyscy to słyszą. Języki zresztą żyją znacznie dłużej niż ludzie.