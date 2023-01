Papież Franciszek: Homoseksualizm nie jest przestępstwem, lecz grzechem

Każdy akt seksualny poza małżeństwem jest grzechem – przypomniał Ojciec Święty w napisanej wczoraj, 27 stycznia notatce posłanej do amerykańskiego jezuity Jamesa Martina – czołowego duszpasterza osób homoseksualnych w USA.

Papież wyjaśnia swoje słowa

Słowa Franciszka w wywiadzie dla Associated Press z 24 stycznia, gdzie wyraźnie stwierdził, że homoseksualizm nie jest przestępstwem, a ustawy penalizujące homoseksualizm są „niesprawiedliwe” zostały okrzyknięte przez obrońców LGBTQ kamieniem milowym, który pomoże zakończyć prześladowania i przemoc wobec osób LGBTQ. Ale jego odniesienie do „grzechu” wywołało pytania, czy uważa, że samo bycie gejem jest grzechem. Ks. James Martin, amerykański jezuita, który prowadzi w USA posługę Outreach dla katolików LGBTQ, poprosił papieża Franciszka o wyjaśnienia, a następnie opublikował w piątek na stronie internetowej Outreach odręczną odpowiedź papieża.

W swojej notatce Franciszek powtórzył, że homoseksualizm „nie jest przestępstwem” i podkreślił, że „kryminalizacja nie jest ani dobra, ani słuszna”. „Kiedy powiedziałem, że jest to grzech, odnosiłem się po prostu do katolickiej doktryny moralnej, która mówi, że każdy akt seksualny poza małżeństwem jest grzechem” - napisał po hiszpańsku Franciszek, podkreślając ostatnie zdanie. Dodał jednak, że to nauczanie podlega rozważaniom okoliczności, „które mogą zmniejszyć lub wyeliminować winę”. Papież przyznał, że mógł być jaśniejszy w swoich komentarzach dla AP. Dodał jednak, że w rozmowie używał „naturalnego, potocznego języka”, który nie wymaga precyzyjnych definicji. „Powinienem był powiedzieć: «Jest to grzech, jak każdy akt seksualny poza małżeństwem». To jest mówienie o materii grzechu, ale wiemy dobrze, że moralność katolicka bierze pod uwagę nie tylko materię, ale ocenia także wolność i intencję; i to w odniesieniu do każdego rodzaju grzechu” - wskazał Franciszek.

Przy tej okazji przypominano, że w 67 krajach lub jurysdykcjach na całym świecie uznaje za przestępstwo konsensualną aktywność seksualną osób tej samej płci, z czego 11 z nich może lub nakłada karę śmierci. Nauka katolicka zabrania „małżeństw homoseksualnych”, uważając, że sakrament małżeństwa jest jedynie trwałym związkiem mężczyzny i kobiety.

