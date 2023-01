Szef MON zapowiada: Niedługo powstaną nowe brygady WOT

W sobotę Mariusz Błaszczak wziął udział w przysiędze żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W szeregi lubelskiej jednostki wstąpiło 68 żołnierzy. Była to pierwsza w tym roku i 46. w historii 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej przysięga wojskowa.

– Tworzymy nowe brygady WOT. Tu, na Lubelszczyźnie powstała kolejna brygada WOT. Również w województwie podkarpackim są dwie brygady WOT, a w województwie mazowieckim – Stołeczna Brygada WOT. Rozbudowujemy liczebnie Wojsko Polskie. Powstają także nowe jednostki wojska zawodowego (...). Niebawem będę miał zaszczyt i przyjemność, żeby odwiedzić województwo lubelskie i ogłosić powstanie nowego garnizonu – mówił wicepremier, minister obrony narodowej podczas swojego przemówienia.

– Tworzymy nowe garnizony Wojska Polskiego. Tak dzieje się od 2015 roku, od kiedy prezydentem został pan Andrzej Duda i od kiedy Prawo i Sprawiedliwość objęło rządy. Do 2015 roku jednostki były likwidowane, chociażby na przykładzie Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, zlikwidowanej przez rząd PO – PSL w 2011 roku. Odtworzyliśmy tę brygadę. Wchodzi ona w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej; dywizji, która stoi na straży bezpieczeństwa wschodniej Polski – stwierdził polityk PiS.

Służba w Wojsku Polskim

Mariusz Błaszczak opowiedział również o rekrutacji do armii i podziękował tym wszystkim, którzy już zdecydowali się na służbę. Jak zaznaczył, że Wojsko Polskie powinno liczyć 300 tys. żołnierzy.

– Bardzo gorąco zachęcam wszystkich tych, którzy zastanawiają się nad drogą życiową, żeby wybrali służbę w Wojsku Polskim, tak jak 13 742 żołnierzy w zeszłym roku – oznajmił szef MON. – W tym roku przygotowaliśmy ponad 25 tys. miejsc w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. Dynamicznie rozwija się także WOT, który liczy 36 tys. żołnierzy – dodał.

Ministerstwo Obrony Narodowej zachęciło też do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach w ramach programu "Trenuj z wojskiem". "Jedni ćwiczą, żeby zdobyć nowe umiejętności, inni żeby zdobyć nowe umiejętności i przekonać się czy służba w #WojskoPolskie to coś dla nich. Ze wszystkimi swoją wiedzą dzielą się wojskowi instruktorzy" – czytamy we wpisie resortu na portalu społecznościowym Twitter.

