Daniłow ostrzega: 24 lutego szykuje się nowa fala rosyjskiej ofensywy

Za nieco ponad miesiąc mienie rok od agresji Rosji na Ukrainę. Według ekspertów, a także polityków, Kreml chce "uczcić" pierwszą rocznicę wojny mocnym uderzeniem wojskowym. Takiego zdania jest m.in. sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy.

– Teraz przygotowują się do maksymalnej mobilizacji. Uważają, że do rocznicy inwazji powinni mieć jakieś osiągnięcia. Nie jest tajemnicą, że do 24 lutego szykuje się nowa fala ofensywy. Głównym celem jest dotarcie armii do granic obwodów ługańskiego i donieckiego – przekonuje Daniłow.

W jego ocenie rosyjskie wojsko od tygodnia prowadzi rozpoznanie możliwości obronnych sił ukraińskich w rejonie Zaporoża. – Teraz następuje pewna kumulacja wojsk. Wiemy o tym, rozumiemy, co się dzieje w Rosji w tym zakresie – przekazał. Jednocześnie zaznaczył, że Rosjanie mają świadomość, iż ich szanse na wygranie wojny z Ukrainą są "zerowe".

– Co najmniej półtora miesiąca do dwóch miesięcy, a może nawet trzy mogą być trudne dla Ukrainy – ostrzega sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy.

Amerykańscy eksperci: Putin szykuje wielką ofensywę

Analitycy Instytutu Studiów nad Wojną przeanalizowali informacje agencji Bloomberg i ocenili, jakie cele stawia sobie Putin w najbliższych miesiącach.

Według źródeł na Kremlu, Moskwa przygotowuje nową ofensywę, starając się przejąć inicjatywę w wojnie, ponieważ Putin jest niezadowolony z porażek armii rosyjskiej. Prezydent obawia się, że w lutym lub marcu siły ukraińskie zaczną atakować z większą siłą.

Bloomberg ustalił, że oprócz nowej ofensywy, która może rozpocząć się wiosną, Putin przygotowuje Rosję do konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami, który - jak się spodziewa - potrwa wiele lat.

Rosja planuje ofensywę. Gdzie uderzą wojska Putina?

"Ten raport jest zgodny z obecną oceną i prognozą ISW, że Kreml prawdopodobnie przygotowuje się do zdecydowanej akcji strategicznej - najprawdopodobniej w obwodzie ługańskim - w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, aby odzyskać inicjatywę i zakończyć obecną serię sukcesów operacyjnych Ukrainy" – piszą eksperci ISW.

Ich zdaniem, decydującą akcją strategiczną Rosjan w obwodzie ługańskim może być albo wielka ofensywa, albo operacja obronna, mająca na celu pokonanie sił ukraińskich, a następnie rozwinięcie uderzenia dalej na zachód Ukrainy.

Analitycy uważają, że próby przebicia się Rosjan na Zaporożu mogą mieć na celu rozproszenie armii ukraińskiej. Wówczas Rosjanie mogą uzyskać warunki do ofensywy w obwodzie ługańskim, gdzie Rosja przerzuca swoje siły z Białorusi.

