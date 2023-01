"Poniżona, skromna resztka". Francuski biskup gorzko o wierze Europejczyków

– Dla większości ludzi w naszych krajach wiara nie daje już podstaw do życia, do działania, do ważenia decyzji, do wyobrażeń o świecie – powiedział arcybiskup Reims, Eric de Moulins-Beaufort, w kazaniu wygłoszonym 28 stycznia w katedrze we Frankfurcie nad Menem podczas tradycyjnej uroczystości ku czci cesarza Karola Wielkiego.

– Dla wielu ludzi w Europie wiara chrześcijańska stanowi tylko część dziedzictwa kulturowego, a tylko nieliczni poszukują w wierze żywego źródła – powiedział abp de Moulins-Beaufort. Zdaniem francuskiego hierarchy słowa Jezusa mogą nadal poruszać ludzi, ale często "tylko jak przelotne uczucie".

- Na całym kontynencie europejskim Kościół nie jest już matką, która czyni ludzi zdolnymi do życia w Duchu Świętym - stwierdził przewodniczący episkopatu Francji i dodał: – Nie daje już państwom zasobów do dawania sensu, pociechy i zaangażowania, rekompensujących ich własne niedociągnięcia.

Kościół jako relikt przeszłości

Jego zdaniem wielu ludzi postrzega Kościół "jako relikt przeszłości" i raczej jako obciążenie. Kościół katolicki jawi się często "jako niepokojąca siła, której społeczną użyteczność umniejszają w dużej mierze popełniane, a dotychczas tuszowane przestępstwa".

– Czy nie możemy uznać, że znajdujemy się w fazie oczyszczania, aby Ewangelia pojawiła się znowu jako ogień, który odnowi nasze wyobrażenia o świecie? – pytał kaznodzieja zwracając się do zgromadzonych w katedrze. Podkreślił, że w ten sposób Kościół może ponownie stać się miejscem, "w którym można doświadczyć nieoczekiwanej miary wolności" i głębokiej radości. W ocenie francuskiego arcybiskupa Kościół katolicki w dzisiejszej Europie nie może być już siłą jednoczącą mieszkańców, a także przypomina raczej "małą poniżoną i skromną resztkę, która jednak jest nośnikiem obietnicy dla całej ludzkości".

