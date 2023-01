Ukraiński arcybiskup: Wróg chce dzielić i rządzić, ale my trwamy

Trwają zaciekłe walki w rejonie Donbasu. Świat dochodzą informacje o przymusowej deportacji ludności z terytoriów okupowanych w głąb Rosji. – Płacz i lament podnosi się z ukraińskiej ziemi dniem i nocą”– podkreślił arcybiskup Światosław Szewczuk. – Ale bronimy naszego prawa do istnienia – dodał.

Zwierzchnik miejscowych grekokatolików zaznaczał w poniedziałkowym orędziu, jak w obliczu wojny warto wciąż dbać o leczenie ran oraz podziałów dotykających Kościół. Bowiem, jego zdaniem, jedność stanowi wartość pomagającą wytrwać w trudnych czasach. Kościelny hierarcha przypomniał przy tym m.in. historię podziału między Rzymem a Konstantynopolem.

Kościół na Ukrainie a schizma

– Kijowski Kościół nie brał udziału w schizmie. Co więcej, widać historię naszych książęcych rodów, które utrzymywały pełną komunię tak z Rzymem, jak i z Konstantynopolem jeszcze długo po owym nieszczęsnym 1054 roku. Kijowski Kościół zawsze zachowywał pamięć niepodzielonego chrześcijaństwa, której nie miały już inne słowiańskie Kościoły wyrosłe z kijowskiej wspólnoty dużo później, co zwłaszcza dotyczy Kościoła moskiewskiego. Ale może też być trudno znaleźć w historii chrześcijan innych lokalnych Kościołów z jednej strony – tak broniący się przed podziałami, a z drugiej – tak mocno cierpiących potem z ich powodu, jak to miało miejsce w przypadku wspólnoty dawnego Kijowa – zauważył arcybiskup Szewczuk.

Duchowny zaznaczył, że "trzy gałęzie, niegdyś jednego, a teraz podzielonego Kościoła, są powołane szukać i znaleźć mistyczną pamięć jedności Kościoła zapisaną w tożsamości kijowskiego chrześcijaństwa". – Boże, natchnij chrześcijan Ukrainy siłą oraz łaską Ducha Świętego, abyśmy cenili bardziej to, co nas jednoczy, uzdrawiając dziś to, co nas dzieli – modlił się zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Czytaj też:

Abp Szewczuk wzywa: Niech 24 lutego będzie dniem modlitwy i postuCzytaj też:

Franciszek ponownie zaproszony na Ukrainę. "Wszyscy czekają"